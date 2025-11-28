Редкая физическая копия игры Fortnite была продана на аукционе за рекордные для проекта деньги. Что сделало экземпляр таким особенным, расскажет 24 Канал со ссылкой на gamespot.

Fortnite продали за 42,5 тысячи долларов?

Физическая копия о которой идет речь, была издана Gearbox в 2017 году, еще до того, как Fortnite стала одной из самых популярных видеоигр в истории индустрии.

Запечатанный диск для консоли Xbox One, кроме игры, содержит также редкий набор скинов Storm Master Weapon Pack.

Лоту, который торговался на Heritage Auctions, был присвоен рейтинг WATA 10 A++ – самый высокий из возможных.

В результате, 21 ноября экземпляр Fortnite ушел с торгов за фантастические 42 500 долларов.

Интересно, что в свое время эта версия игры продавалась за 60 долларов, так что кто-то сделал весьма неплохое вложение.

Что такое рейтинг WATA?