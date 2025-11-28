Редкая физическая копия игры Fortnite была продана на аукционе за рекордные для проекта деньги. Что сделало экземпляр таким особенным, расскажет 24 Канал со ссылкой на gamespot.
Fortnite продали за 42,5 тысячи долларов?
Физическая копия о которой идет речь, была издана Gearbox в 2017 году, еще до того, как Fortnite стала одной из самых популярных видеоигр в истории индустрии.
Запечатанный диск для консоли Xbox One, кроме игры, содержит также редкий набор скинов Storm Master Weapon Pack.
Лоту, который торговался на Heritage Auctions, был присвоен рейтинг WATA 10 A++ – самый высокий из возможных.
В результате, 21 ноября экземпляр Fortnite ушел с торгов за фантастические 42 500 долларов.
Интересно, что в свое время эта версия игры продавалась за 60 долларов, так что кто-то сделал весьма неплохое вложение.
Что такое рейтинг WATA?
WATA – это сервис по сертификации коллекционных видеоигр, где специалисты оценивают состояние игровых картриджей, дисков, запечатанных копий и тому подобное.
Они предоставляют две оценки: цифровую (от 1 до 10) – за общее состояние предмета, и оценку буквой (от C до А), что отвечает за целостность упаковки, информирует Make Use Of.
Итак, 10 A++ это самый высокий уровень, который означает, что экземпляр фактически "как новый": без дефектов, с идеальной коробкой, пленкой или запечатанной упаковкой. Именно такие копии максимально ценятся среди коллекционеров.