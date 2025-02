Хотя играть на таком маленьком дисплее крайне трудно, пользователь, который смог осуществить этот замысел, доказал, что это вообще возможно. Он опубликовал свои результаты на Reddit, добавив несколько фото, сообщает 24 Канал.

Как это было

Пользователи умных часов на операционной системе Google Wear OS не спешат хвалить игры, доступные на этой платформе, ведь они, как многие считают, не слишком качественные. Вполне возможно, что именно этот факт и подтолкнул пользователя Reddit ZenonDesingk взять на себя смелый вызов — перенести старые ААА-игры на Galaxy Watch 5. Забегая наперед, это было не так просто, ведь ему пришлось столкнуться с некоторыми вызовами.

APK-файлы не могли быть загружены или установлены просто так. ZenonDesingk понял, что APK можно загрузить на устройство с помощью Android Debug Bridge (ADB). Он установил мобильное приложение ADB Bugjaeger на свой телефон, а затем подключил и его, и часы к одной беспроводной сети, что было крайне необходимо для избежания несовместимости.

Этот беспроводной мост позволил загружать APK-файлы, один из которых был эмулятором PSP. Конечно, для запуска игр нужны были некоторые настройки, но автор не раскрыл деталей, поэтому повторить это вряд ли сейчас кто-то сможет без того, чтобы проводить исследования вопроса самостоятельно. В любом случае это путешествие явно было мучительным из-за особого формата, который предлагают умные часы, например, маленький круглый экран.

Игры, запущенные на Galaxy Watch 5 / Фото ZenonDesingk

На скриншотах, которые автор опубликовал, можно увидеть GTA: Vice City, Need for Speed: Most Wanted, God of War, и какие-то две пиксельные игры, похожие на градостроители.

Отмечается, что игры показывали частоту в 60 кадров в секунду в большинстве игр, но у God of War производительность падает до 30 кадров в секунду на некоторых сложных участках. Но навигация, как можно увидеть, является настоящей пыткой, поэтому в этом случае хорошо было бы иметь геймпад с Bluetooth.