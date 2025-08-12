Что известно о новых компаньонах в Fortnite?

Недавнее обновление Fortnite принесло не только официальные изменения, но и скрытые файлы, которые сразу же исследовали энтузиасты. По данным IGN, в коде игры нашли изображения и иконки, указывающие на разработку нового вида косметических предметов под названием "Компаньоны". Первые найденные дизайны включают нескольких собак, среди которых золотистый ретривер, пара мопсов и даже робопес в стиле культового персонажа Cuddle Team Leader. Наиболее необычным оказался концепт черепахи, передвигающейся на скейтборде, пишет 24 Канал.

Смотрите также Fortnite получит еще один кроссовер с Halo

Для давних поклонников игры идея домашних любимцев не является новой. В первые годы существования Fortnite в игре уже были "Питомцы" – анимированные животные, которых можно было носить на спине как рюкзак. Обычно их можно было получить в рамках боевых пропусков. Было выпущено около десятка таких любимцев, и некоторые из них стали довольно причудливыми, вроде летающего инопланетянина или лицензированного Малыша Йоды. Однако в последние годы Epic Games прекратила выпускать новых любимцев, несмотря на просьбы игроков их вернуть.

Теперь разработчики, вероятно, работают над значительно усовершенствованной версией. Новые компаньоны будут не просто статичным аксессуаром на спине, а полноценными спутниками, которые смогут бегать рядом с персонажем игрока. Ожидается, что видеть этих существ сможет только сам игрок и его команда, но не соперники. Такое решение позволит избежать ситуаций, когда компаньон случайно выдает позицию игрока или становится мишенью для врагов.

Вот так могут выглядеть новые компаньоны:

На данный момент компания Epic Games официально не подтверждала разработку компаньонов, поэтому неизвестно, когда именно они появятся в игре и произойдет ли это в текущем сезоне. Если их все же выпустят, это будет первый новый тип косметических предметов в Fortnite с ноября 2024 года, когда в игре появилась обувь, известная как "Kicks".