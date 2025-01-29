From Dust

Это весьма красивый симулятора бога, разработанный студией Ubisoft, а точнее ее дочерней компанией Montpellier. Проект вышел еще в 2011 году, но вряд ли потерял свою актуальность. Вы можете сыграть на Windows, PlayStation 3 и Xbox 360. В 2012 году даже появилась браузерная версия для Google Chrome, пишет 24 Канал.

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В игре вы выступаете в роли бестелесной сущности под названием "Дыхание", которая сопровождает племя первобытных людей в их поиске утраченных знаний. Ваша задача — помогать племени выживать и продвигаться вперед, манипулируя окружающей средой. Вы можете изменять рельеф островов, перенаправлять потоки воды и лавы, создавать горы и каньоны, чтобы защитить племя от природных катаклизмов, таких как наводнения, извержения вулканов, землетрясения, лесные пожары и цунами.

Это замечательная игра, в которой вы сможете провести долгие часы, просто управляя песком – и это совсем не надоедает! Динамичный мир постоянно меняется, поскольку игра предлагает одну из самых сложных симуляций природы в реальном времени: все, к чему вы прикасаетесь, постоянно меняется и преподносит новые сюрпризы.

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Snufkin: Melody of Moominvalley

Это игра по мотивам популярной серии детских книг о Муми-троллях. Хотя игра поднимает важные вопросы – об анархии и экотерроризме – она также предлагает вам очень красивое приключение с великолепной графикой в стиле акварели.

Вы возьмете на себя роль Снуфкина, вольнодумного кочевника, который играет на губной гармошке и является другом невинных муми-троллей. Вернувшись в их деревню, чтобы навестить своего лучшего друга, он обнаруживает, что когда-то прекрасная долина была опустошена Смотрителем Парка, бессовестным бюрократом, который посадил животных в клетки, разделил территорию на частные парки и вообще пытался приручить дикую природу к чему-то более контролируемому...

Это, конечно, не сработает, поскольку вы берете на себя задачу подорвать усилия смотрителя парка, потушить пожары, которые он и его коллеги-полицейские вызвали, и позволить природе снова быть природой. По большей части это включает в себя блуждание по долине и решение ряда головоломок.

Вы включаете музыку, чтобы животные проходили определенные участки, преодолеваете несколько простых стелс-секций и срываете любые знаки, которые пытаются навязать новый порядок. Иногда вы просто находите хорошее место, чтобы отдохнуть и насладиться пейзажем.

Ничто из этого не является сложным, но акварельные рисунки, плавный саундтрек, частично созданный Sigur Rós, и легкий дизайн квестов дают ощущение уюта и спокойствия.

Доступно для PC, Switch, PS5, Xbox.

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Jusant

Jusant – тихая, душевная игра про скалолазание. Все очень просто: есть скалистый монолит, что тянется аж до облаков, а вы – молодой человек, который решил подняться на него. По дороге вы видите артефакты цивилизаций, которые когда-то населяли башню. В игре есть история – мрачная, но, в конце концов, полный надежды рассказ о разрушении окружающей среды, но она рассказана с помощью оставленных заметок и продуманных декораций, а не халтурных диалогов.

Jusant работает благодаря особой схеме управления. Каждой руке персонажа соответствует кнопка запуска, поэтому вы сжимаете и отпускаете ее вместе с главным героем, чтобы двигаться. Веревка и набор инструментов помогут вам переходить от одной руки к другой, пока не иссякнет ваш счетчик выносливости.

Игра больше похожа на вертикальный платформер, чем на симулятор — всегда есть только один правильный путь, который можно пройти — но не думайте, что вы заскучаете, ведь Jusant поражает своей физической активностью. Она побуждает вас обдумывать каждый шаг, прежде чем сделать его, а также осознавать, что вы должны работать с миром, чтобы достичь прогресса, а не бездейственно пролетать сквозь него. Все это не особо сложно, поскольку здесь нет боя и нет возможности умереть, если вы примете неправильное решение.

Доступно для Xbox, PS5, PC.

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A Short Hike

Пиксельное приключение под названием A Short Hike – это замечательная маленькая игра, где вы возьмете на себя роль Клэр, птички в мире антропоморфных животных, которая остановилась в маленьком, но оживленном провинциальном парке. Она должна сделать телефонный звонок, но единственное место, где ловит сотовая связь, – вершина горы в центре парка. Ваша единственная цель в течение двух часов игры – доставить ее туда.

Пока вы будете добираться до своей цели, вам предложат выполнить ряд квестов для других посетителей парка, а также собирать золотые перья, чтобы подняться выше и делать больше двойных прыжков.

Большинство задач являются простыми, поэтому вам не придется перенапрягаться. Вы сможете летать по большей части парка, как вам заблагорассудится, рассматривая достопримечательности и общаясь с другими посетителями, пока они занимаются своими делами.

Большая гора, на которую вам нужно забраться, является конечной целью, но вам не обязательно подниматься на нее сразу. Когда вы это сделаете, мир все равно останется для вас открытым для дальнейшего исследования.

Доступно для PC, Switch, PS4, Xbox.

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Art of Rally

Art of Rally – это стильная гоночная игра с преобладающим видом сверху вниз и потрясающим синтезаторным саундтреком. Ее модель управления находится где-то посередине между симуляторами и аркадными гонками: она не такая сложная, как в Gran Turismo, но все равно потребует некоторой сосредоточенности и навыков.

Вас забросят в яркие локации с низкополигональными ландшафтами, где вы сможете испытать различные автомобили на извилистых дорогах. Режим свободной езды и онлайн-соревнования добавят вам немного новых ощущений.

Вы можете соревноваться за лучшее время в таблице лидеров, если хотите бросить вызов, но щедрый набор опций помощи и сложности позволит вам сделать вождение настолько доступным, насколько это необходимо.

Как и многие игры из этого списка, Art of Rally особенна тем, что в ней отсутствуетздесь нет слишком сложного графического интерфейса, фотореалистичного окружения, сложных врагов. Вместо этого вас ждет драйвовая музыка, ваша машина, таймер и дорога.

Доступно для: Switch, PS5, PS4, Xbox, PC.

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