В этом материале мы рассмотрим, как онлайн-игры устанавливали новые стандарты в индустрии, создавали легендарные сообщества и становились платформами для творчества, самовыражения и социального взаимодействия. Ведь буквально каждое из этих названий – это целая эпоха, которую многие с теплотой вспоминают до сих пор, даже если уже давно не играет.

EverQuest

EverQuest – одна из первых MMORPG, которая до сих пор имеет значительное количество игроков. Она была впервые выпущена еще в 1999 году, а это значит, что ей более 25 лет. Это огромное достижение, которое заслуживает того, чтобы попасть в список лучших.

В 2012 году игра перешла на модель free-to-play. Будучи одной из самых влиятельных MMORPG в истории, EverQuest значительно повлияла на жанр. Такие проекты, как World of Warcraft, могли бы развиваться по-другому без ее влияния. Кроме того, это одна из лучших игр в жанре от первого лица.

Trove

Trove – это MMORPG в жанре песочницы, дебютировавшая в 2015 году. Довольно быстро ее перенесли с ПК на PlayStation, Xbox и Switch, что обеспечило ей отличную доступность и добавило популярности.

Многие считают, что Trove – это отличная "первая ММО" для юных игроков, очень похожая на Minecraft.

Rift

Это классическая MMORPG, которая имеет много общего с World of Warcraft. Сначала, как и WoW, Rift работала по модели подписки, а потом появилась бесплатная версия с ограниченными возможностями.

Игроки отмечают в ней "интенсивность и широкий спектр навыков", которые добавляют глубины в игровой процесс. Поэтому если вы уже играли в WoW, стоит попробовать и этот вариант.

Star Wars: The Old Republic

Имея один из крупнейших бюджетов среди всех когда-либо созданных видеоигр, "Звездные войны: Старая республика" демонстрирует глубокие и приятные элементы ролевой игры в большом масштабе. Игроки могут выбрать себе роль джедая со световым мечом или любой другой доступный класс, чтобы отправиться в уникальные путешествия, которые будут уникальными для каждого из этих классов.

Как и многие игры из этого списка, она продолжает сохранять актуальность на современном рынке онлайн-игр. Star Wars: The Old Republic – это выдающаяся MMORPG, которая великолепно вплетает увлекательный нарратив "Звездных войн".

Destiny 2

Эта игра стала яблоком раздора для многих игроков, ведь пока одни считают ее MMORPG, другие готовы на все, чтобы доказать, что это совсем не так. Они называют Destiny 2 игрой в жанре MMOFPS (массовый многопользовательский шутер от первого лица) или FPSRPG (смесь RPG + FPS, то есть от первого лица).

Destiny 2 привлекает смесью захватывающего сюжета, потрясающей графики и великолепного геймплея. В игре есть динамичные кооперативные и соревновательные многопользовательские режимы, а также регулярные обновления контента и сезонные события. Глубокая история и обширная вселенная поощряют к исследованию, что делает ее полезной как для случайных, так и для постоянных игроков.

RuneScape

Запущенная в 2001 году как бесплатная MMORPG, Runescape удивительным образом сохраняет свою популярность на протяжении многих лет. В любой момент времени в игре можно увидеть по меньшей мере 50 000 активных игроков.

В Runescape игроки занимаются классическими для MMORPG видами деятельности, такими как рыбалка, добыча полезных ископаемых, кузнечное дело и борьба с врагами. Зона PVP в дикой природе служит настоящим испытанием навыков игрока.

Хотя графика проекта может не впечатлять, она, бесспорно, вызывает ностальгию и обеспечивает приятный игровой процесс.

Guild Wars 2

Все любят MMORPG, которые движутся в новом направлении, но при этом сохраняют элементы, делающие этот жанр таким привлекательным. Вместо того, чтобы следовать типичному для MMORPG формату квестов, Guild Wars 2 имеет систему, основанную на событиях, которая поощряет игроков сотрудничать со своими гильдиями, командами и отдельными игроками. Хотя идея гильдий не является эксклюзивной для MMO, Guild Wars 2 усовершенствовала эту формулу.

The Elder Scrolls Online

В отличие от ролевых игр Elder Scrolls, разработанных студией Bethesda, online-версия была создана ZeniMax Online Studios. Хотя она не была привлечена к разработке основных оффлайновых игр, ей удалось создать одну из лучших MMORPG всех времен.

Проект остался верным тематике серии Elder Scrolls, избегая при этом ловушек стандартных MMORPG.

Игроки отмечают, что лучше всего играть в The Elder Scrolls Online на ПК, однако консольные версии также великолепны. Если вы играли в нее сразу после релиза и покинули из-за начальных проблем, то стоит пересмотреть это решение, ведь многочисленные обновления сделали ее непревзойденной.

Final Fantasy XIV

Хотя Final Fantasy XI также заслуживает похвалы как одна из лучших MMORPG всех времен, мы рассматриваем значительно более новую версию, Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV прошла долгий путь с момента своего запуска.

Благодаря лучшей графике, чем в World of Warcraft, великолепной консольной версии и постоянному потоку качественного контента эта игра быстро стала одной из лучших доступных MMORPG на рынке. Уникальный PvP-режим и постоянная поддержка сообщества делает ее чемпионом среди MMO.

World of Warcraft

Есть ли хотя бы один поклонник компьютерных игр, который не слышал бы о World of Warcraft? Уверены, что таких нет, ведь она уже давно занимает почетный трон среди всех MMORPG. Запущенная в 2004 году, она потрясла индустрию видеоигр, достигнув пика в 12 миллионов игроков в 2010 году. Ее огромный контент и разнообразная база игроков закрепили за ней статус образцовой игры своего жанра.

С выходом ее классических версий игра пережила серьезное возрождение, особенно со стороны людей, которые не прикасались к игре годами.

Здесь вы можете рассчитывать на постоянные сюжетные дополнения, которые будут развивать историю, добавлять новые классы персонажей, задания и кучу другого контента.

В завершение

Но это, конечно же, не все замечательные MMORPG, которые вы могли бы попробовать. На рынке также есть New World 2021 года и космическая EVE, а в прошлом мир наслаждался такими проектами, как Star Trek Online, Black Desert Online, Lord of The Rings Online, Phantasy Star, Neverwinter, Warhammer Online, TERA, Ultima Online и другие.