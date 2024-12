У цьому матеріалі ми розглянемо, як онлайн-ігри встановлювали нові стандарти в індустрії, створювали легендарні спільноти й ставали платформами для творчості, самовираження та соціальної взаємодії. Адже буквально кожна з цих назв – це ціла епоха, яку багато хто з теплотою згадує й досі, навіть якщо вже давно не грає, пише 24 Канал.

EverQuest

EverQuest – одна з найперших MMORPG, яка досі має значну кількість гравців. Вона була вперше випущена ще у 1999 році, а це означає, що їй понад 25 років. Це величезне досягнення, яке заслуговує на те, щоб потрапити до списку найкращих.

У 2012 році гра перейшла на модель free-to-play. Будучи однією з найвпливовіших MMORPG в історії, EverQuest значно вплинула на жанр. Такі проєкти, як World of Warcraft, могли б розвиватися по-іншому без її впливу. Крім того, це одна з найкращих ігор у жанрі від першої особи.

Трейлер доповнення Night of Shadows, випущеного два роки тому: відео

Trove

Trove – це MMORPG у жанрі пісочниці, що дебютувала у 2015 році. Досить швидко її перенесли з ПК на PlayStation, Xbox і Switch, що забезпечило їй чудову доступність і додало популярності.

Багато хто вважає, що Trove – це чудова "перша ММО" для юних гравців, дуже схожа на Minecraft.

Ґеймплейний трейлер Trove: відео

Rift

Це класична MMORPG, яка має багато спільного з World of Warcraft. Спочатку, як і WoW, Rift працювала за моделлю передплати, а потім з'явилася безкоштовна версія з обмеженими можливостями.

Гравці відзначають у ній "інтенсивність і широкий спектр навичок", які додають глибини в ігровий процес. Тож якщо ви вже грали у WoW, варто спробувати й цей варіант.

Star Wars: The Old Republic

Маючи один із найбільших бюджетів серед усіх коли-небудь створених відеоігор, "Зоряні війни: Стара республіка" демонструє глибокі та приємні елементи рольової гри у великому масштабі. Гравці можуть обрати собі роль джедая зі світловим мечем або будь-який інший доступний клас, щоб вирушити в унікальні подорожі, які будуть унікальними для кожного з цих класів.

Як і багато ігор з цього списку, вона продовжує зберігати актуальність на сучасному ринку онлайн-ігор. Star Wars: The Old Republic – це видатна MMORPG, яка чудово вплітає захопливий наратив "Зоряних воєн".

Destiny 2

Ця гра стала яблуком розбрату для багатьох гравців, адже поки одні вважають її MMORPG, інші готові на все, щоб довести, що це зовсім не так. Вони називають Destiny 2 грою в жанрі MMOFPS (масовий багатокористувацький шутер від першої особи) або FPSRPG (суміш RPG + FPS, тобто від першої особи).

Destiny 2 приваблює сумішшю захоплюючого сюжету, приголомшливої графіки та чудового ґеймплею. У грі є динамічні кооперативні та змагальні багатокористувацькі режими, а також регулярні оновлення контенту та сезонні події. Глибока історія та розлогий всесвіт заохочують до дослідження, що робить її корисною як для випадкових, так і для постійних гравців.

Дивіться трейлер Destiny 2: відео

RuneScape

Запущена у 2001 році як безкоштовна MMORPG, Runescape дивовижним чином зберігає свою популярність протягом багатьох років. У будь-який момент часу в грі можна побачити щонайменше 50 000 активних гравців.

У Runescape гравці займаються класичними для MMORPG видами діяльності, такими як риболовля, видобуток корисних копалин, ковальство та боротьба з ворогами. Зона PVP у дикій природі слугує справжнім випробуванням навичок гравця.

Хоча графіка проєкту може не вражати, вона, безперечно, викликає ностальгію й забезпечує приємний ігровий процес.

Guild Wars 2

Усі люблять MMORPG, які рухаються в новому напрямку, але водночас зберігають елементи, що роблять цей жанр таким привабливим. Замість того, щоб слідувати типовому для MMORPG формату квестів, Guild Wars 2 має систему, засновану на подіях, яка заохочує гравців співпрацювати зі своїми гільдіями, командами та окремими гравцями. Хоча ідея гільдій не є ексклюзивною для MMO, Guild Wars 2 вдосконалила цю формулу.

The Elder Scrolls Online

На відміну від рольових ігор Elder Scrolls, розроблених студією Bethesda, online-версія була створена ZeniMax Online Studios. Хоча вона не була залучена до розробки основних офлайнових ігор, їй вдалося створити одну з найкращих MMORPG усіх часів.

Проєкт залишився вірним тематиці серії Elder Scrolls, уникаючи при цьому пасток стандартних MMORPG.

Гравці відзначають, що найкраще грати в The Elder Scrolls Online на ПК, однак консольні версії також чудові. Якщо ви грали в неї відразу після релізу й покинули через початкові проблеми, то варто переглянути це рішення, адже численні оновлення зробили її неперевершеною.

Дивіться трейлер гри The Elder Scrolls Online, випущений до її десятої річниці: відео

Final Fantasy XIV

Хоча Final Fantasy XI також заслуговує на похвалу як одна з найкращих MMORPG всіх часів, ми розглядаємо значно новішу версію, Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV пройшла довгий шлях з моменту свого запуску.

Завдяки кращій графіці, ніж у World of Warcraft, чудовій консольній версії та постійному потоку якісного контенту ця гра швидко стала однією з найкращих доступних MMORPG на ринку. Унікальний PvP-режим і постійна підтримка спільноти робить її чемпіоном серед MMO.

World of Warcraft

Чи є хоча б один шанувальник комп'ютерних ігор, який не чув би про World of Warcraft? Упевнені, що таких немає, адже вона вже давно займає почесний трон серед усіх MMORPG. Запущена у 2004 році, вона потрясла індустрію відеоігор, досягнувши піку в 12 мільйонів гравців у 2010 році. Її величезний контент і різноманітна база гравців закріпили за нею статус зразкової гри свого жанру.

З виходом її класичних версій гра пережила серйозне відродження, особливо з боку людей, які не торкалися гри роками.

Тут ви можете розраховувати на постійні сюжетні доповнення, які розвиватимуть історію, додаватимуть нові класи персонажів, завдання та купу іншого контенту.

Трейлер останнього на сьогодні доповнення World of Warcraft: відео

На завершення

Але це, звісно ж, не всі чудові MMORPG, які ви могли б спробувати. На ринку також є New World 2021 року й космічна EVE, а в минулому світ насолоджувався такими проєктами, як Star Trek Online, Black Desert Online, Lord of The Rings Online, Phantasy Star, Neverwinter, Warhammer Online, TERA, Ultima Online та інші.