Користувачі ПК мають шанс поповнити власну бібліотеку на платформі Valve цікавими інді-проєктами, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги У відомому шутері можна буде зіграти за ЗСУ

Які дві гри безплатні у Steam просто зараз?

Поки Гейб Ньюелл працює 7 днів на тиждень, користувачі Steam не можуть похвалитися такою частотою безплатних пропозицій, тож кожна "халявна" гра у цьому цифровому магазині є подією, вартою уваги.

Цього разу, їх одразу дві. Першою є Barro GT – аркадні перегони, натхненні класичними іграми жанру.

Створена та видана SC Jogos відеогра має рейтинг рецензій "дуже схвальні" (84% позитивних з-понад 590 відгуків). Гра стала безплатною в рамках фестивалю перегонів Steam, який триватиме до 20:00 4 серпня.

Скриншот з гри / Фото Steam

Наступною безкоштовною грою, є свіжий проєкт групи студентів під псевдо Team 1, які навчаються в Університеті прикладних наук Бреди.

Palette Cleanser – це короткий, але милий 3D-платформер, натхненний успіхом Astro Bot.

Гравці керують роботом-прибиральником у химерному саду далекого майбутнього та повинні допомогти усунути шкоду, завдану барвистими інопланетянами, які повністю знебарвили яскраву флору.

Скриншот з гри / Фото Steam

Отож, не пропустіть шанс поповнити власний ігровий арсенал цими цікавими забавками.