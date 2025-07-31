Пользователи ПК имеют шанс пополнить собственную библиотеку на платформе Valve интересными инди-проектами, сообщает 24 Канал.

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Какие две игры бесплатные в Steam прямо сейчас?

Пока Гейб Ньюэлл работает 7 дней в неделю, пользователи Steam не могут похвастаться такой частотой бесплатных предложений, поэтому каждая "халявная" игра в этом цифровом магазине является событием, стоящим внимания.

На этот раз, их сразу две. Первой является Barro GT – аркадные гонки, вдохновленные классическими играми жанра.

Созданная и изданная SC Jogos видеоигра имеет рейтинг рецензий "очень положительные" (84% положительных из более 590 отзывов). Игра стала бесплатной в рамках фестиваля гонок Steam, который продлится до 20:00 4 августа.

Скриншот из игры / Фото Steam

Следующей бесплатной игрой, является свежий проект группы студентов под псевдо Team 1, которые учатся в Университете прикладных наук Бреды.

Palette Cleanser – это короткий, но милый 3D-платформер, вдохновленный успехом Astro Bot.

Игроки управляют роботом-уборщиком в причудливом саду далекого будущего и должны помочь устранить вред, нанесенный красочными инопланетянами, которые полностью обесцветили яркую флору.

Скриншот из игры / Фото Steam

Поэтому, не упустите шанс пополнить собственный игровой арсенал этими интересными игрушками.