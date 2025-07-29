Многопользовательский шутер Squad порадует украинских фанатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Offworld Industries в Steam.

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Когда ВСУ станут частью игры?

Squad – это тактический мультиплеерный шутер от первого лица, который предлагает игрокам максимально реалистичный боевой опыт в захватывающих баталиях на серверах, вмещающих до 100 человек одновременно.

Видеоигра имеет достаточно большую популярность среди украинских геймеров, которые занимают 3-4 место по численности среди всех пользователей проекта.

Канадские разработчики решили отметить такой интерес к своей игре, добавив в нее новую фракцию – ВСУ.

Взгляд на бойца ВСУ в игре: смотрите видео

Интересно, что в шутере также есть несколько карт, вдохновленных реальными населенными пунктами Украины, как вот село Yehorivka или город Yuzovka.

Пока нет точной даты, когда Вооруженные Силы Украины станут частью Squad, известно лишь, что это планируется до конца 2025 года.