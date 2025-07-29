Багатокористувацький шутер Squad потішить українських фанатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Offworld Industries у Steam.

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Коли ЗСУ стануть частиною гри?

Squad – це тактичний мультиплеєрний шутер від першої особи, який пропонує гравцям максимально реалістичний бойовий досвід у захопливих баталіях на серверах, що вміщують до 100 людей водночас.

Відеогра має досить велику популярність серед українських геймерів, які посідають 3-4 місце за чисельністю серед всіх користувачів проєкту.

Канадські розробники вирішили відзначити такий інтерес до своєї гри, додавши у неї нову фракцію – ЗСУ.

Погляд на бійця ЗСУ в грі: дивіться відео

Цікаво, що в шутері також є декілька мап, натхненних реальними населеними пунктами України, як от село Yehorivka чи місто Yuzovka.

Наразі немає точної дати, коли Збройні Сили України стануть частиною Squad, відомо лише, що це планується до кінця 2025 року.