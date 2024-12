В этом году было немало разочарований: кто-то выпускал посредственные игры, кто-то вызвал настоящее возмущение, а некоторых ждал настолько громкий провал, что он приводил к закрытию всей студии. 24 Канал собрал 10 худших игр 2024 года.

Alone In The Dark

Сразу несколько специализированных изданий в этом году назвали Alone In The Dark одной из худших игр 2024 года. Чем же она это заслужила? На самом деле игра не была настолько плохой, имея несколько плюсов, но она не оправдала надежд фанатов на качественное возвращение.

Новая Alone in the Dark 2024 года была задумана как возрождение одноимённой игры 1992 года. Оригинальная версия стала первопроходцем в жанре survival horror, а последующие части продолжили развивать этот жанр, так же как и многочисленные другие игры этого жанра от других разработчиков. Поэтому можно себе представить, насколько большими были ожидания некоторых игроков к проекту, который буквально положил начало жанру. Это как получить новую часть Dark Souls, которая была бы похожа на любую посредственную "бродилку".

Alone in the Dark: Illumination вышла в 2015 году и была встречена довольно суровой критикой из-за собственных недостатков. Поэтому версия 2024 года должна была вернуть серию для широкой аудитории, одновременно предоставив серьезный фан-сервис давним поклонникам. В игре использован подход, подобный недавним ремейкам Resident Evil, в частности, изменена перспектива камеры.

К сожалению, это "возрождение жанра" не было успешным. Alone in the Dark не оправдала финансовых и фанатских ожиданий, получила кучу критики и низкие оценки. К сожалению, это привело к закрытию Pieces Interactive ее материнской компанией Embracer Group.

Concord

Эта игра разрабатывалась долго и должна была стать настоящим хитом. По крайней мере, так ожидали разработчики. Зато Concord был одним из крупнейших провалов года во всех планах, в том числе и финансовом.

В эту игру заходили буквально единицы пользователей, а отзывы сыпались ужасные. Поэтому в результате она проработала всего две недели, прежде чем студия решила остановить серверы. Хотя геймплей игры был не самым плохим, многие фанаты остались недовольны внешним видом персонажей, отсутствием уникальных и свежих идей, техническими проблемами, бедноватым контентом.

Большой проблемой стала также цена. В жанре, где доминируют бесплатные игры, Concord стартовал с ценой в 40 долларов, что стало барьером для фанатов Overwatch 2, Apex Legends и других проектов.

Эта громкая неудача привела к закрытию студии Firewalk Studios. Компания вложила в игру немалые деньги и все потеряла, поскольку после закрытия серверов вернула всем средства за купленные копии игры.

LEGO Horizon Adventures

Эта игра не смогла привлечь внимание ни одной из своих двух целевых аудиторий – детей и давних фанатов серии Horizon. Пользователи отметили, что эта франшиза все-таки не очень хорошо поддается формату LEGO. Игру назвали "пресной", а дизайн уровней "ограниченным", чтобы в достаточной мере передать привлекательность открытого мира Horizon Zero Dawn...

Skull and Bones

Помните ли вы еще о такой игре? Кажется, что о ней уже все забыли, хотя очень сильно хотели. После успешного выхода Assassin's Creed 4: Black Flag спрос на игры про пиратов достиг исторического максимума. Skull and Bones не смогла воспользоваться этим спросом, по большей части из-за времени, проведенного в производственном аду.

Впервые Skull and Bones начали разрабатывать где-то в 2013 году. С тех пор она несколько раз меняла направление, концепцию, масштаб и прочее. В результате получилось то, что получилось. Когда наконец настал день ее релиза, генеральный директор Ubisoft заявил, что это первая в истории компании "AAAA-игра". Это заявление встретили большим количеством насмешек и мгновенно его опровергли на практике.

Игра оказалась скучной и однообразной, разбалансированной, бедной на возможности и контент, повторяющейся. Большую роль здесь также сыграли завышенные ожидания самих игроков. Но компания сама в этом виновата: когда ты обещаешь AAAA-проект, но выпускаешь Skull and Bones, не стоит удивляться, почему люди разочарованы.

Slitterhead

Еще один проект, который стал жертвой высоких ожиданий. Над его разработкой работал Кеичиро Тояма из оригинальной Silent Hill. Казалось, игра в хороших руках. Но, к сожалению, случилось не так, как ожидалось. У Slitterhead ужасный дизайн монстров (в плохом смысле), много экшена, который в итоге плохо проработан, куча заимствованных решений, слабые элементы хоррора. В итоге игру рекомендовали только 26% критиков.

South Park: Snow Day!

После нескольких очень успешных игр во франшизе, которые очень "зашли" фанатам, Snow Day оказался холодным душем. Игра не смогла привлечь много положительного внимания из-за никудышного сюжета, ощущения оторванности от "Южного парка" в целом, плохого юмора, знакомых кульминационных моментов, которые больше не удивляют, несовершенного игрового процесса и других проблем.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Серия игр про Аркхэма до сих пор является одной из самых любимых франшиз у игроков, даже несмотря на то, что оригинальная трилогия закончилась почти десять лет назад. Трилогию Batman: Arkham особенно хвалили как вершину однопользовательской игры, но "Suicide Squad: Убить Лигу Справедливости" сразу же заговорила о себе как о многопользовательском шутере.

К сожалению, перегретые ожидания, которые наполнили момент релиза, быстро сменились громким разочарованием. Фанаты несколько лет ждали продолжения любимых игр, но не оценили такое направление развития серии. Игровой процесс оставил многих игроков разочарованными, игра требовала огромного количества шлифовки, и не предлагала ничего такого, чего мы ранее не видели в других менее распиаренных играх.

Unknown 9: Awakening

Выпущенная 18 октября 2024 года, эта игра получила смешанные отзывы от критиков и игроков. На Metacritic ее оценка составляет 62 балла, что указывает на посредственное восприятие. В Steam игра имеет "Преимущественно негативные" отзывы, где пользователи жалуются на устаревшую графику, технические проблемы и низкую производительность даже на мощных ПК.

Максимальное количество одновременных игроков в Steam не превысило 300 человек, что свидетельствует о низком интересе к проекту. Поэтому неудивительно, что игра входит в списки худших проектов, по версии пользователей.

После релиза разработчик игры, Reflector Entertainment, объявил о сокращении 18% сотрудников. Предположительно, к этому привели финансовые потери вследствие низкого спроса на игру.

Проект не спасло даже участие Ани Чалотры, которую мы знаем по роли Йеннифер в сериале "Ведьмак" от Netflix.

Star Wars Outlaws

Последние несколько лет компания Ubisoft находится в свободном падении, и даже бренд "Звездных войн" не может его остановить. Выпущенная в конце августа игра Outlaws на всех платформах получила средние, поскольку многим эта игра действительно понравилась. Однако многие игроки и обозреватели в интернете были разъярены и назвали проект "возможно, худшей игрой Ubisoft". В чем же дело?

Отчасти – во все тех же завышенных ожиданиях. Но не в том плане, что здесь больше нельзя наскриншотить обнажённого Иена Галлагера Кэмерона Монегена, а в том, что геймплей выглядел устаревшим и бедноватым, сюжет был предсказуемым, стелс – слишком простым, бои – повторяющимися, а система репутации недоработанной. И куда же без наших любимых багов? Да, они тоже здесь: проблемы с камерой и технические ошибки мешали в полной мере насладиться процессом. В результате на Metacritic версия для PS5 имеет 51% негативных отзывов, а версия для ПК – 55% негативных отзывов.

Что интересно, критики отзывались об игре лучше, чем игроки, что на самом деле не редкость. Стоит отметить, что после релиза игры акции Ubisoft снизились на 10%, что свидетельствует о несоответствии ожиданиям как игроков, так и инвесторов.

Kong: Survival Instinct

Эта игра буквально обманула своих пользователей. Несмотря на то, что имя Kong стоит в названии и фигурирует в рекламе, Кинг-Конг и другие титаны почти не появляются в этом проекте. Вместо этого вы играете за обычного человеческого персонажа, который должен противостоять куче безымянных наемников. Хотя здесь есть немного "титанического" экшена, его совсем недостаточно, чтобы оправдать использование имени Конга в названии.

Игроки отмечают, что бои – ленивые, а контрольных точек не хватает. Это означает, что вам придется переигрывать одни и те же секции несколько раз, если вы умрете. Хотя многие могут сказать, что так задумано и это показывает сложность, не все с этим согласятся, ведь снова и снова проходить теми же путями, вести те же диалоги и те же бои – утомительно. Что еще хуже, игроки указывают на несбалансированную сложность, так что умирать здесь вам придется часто.

Дизайн уровней на удивление прост, по большей части он состоит из заброшенных улиц и заброшенных домов. Если вы посмотрите на любую часть игры вне контекста, вы даже не догадаетесь, что это что-то, относящееся к франшизе Kong.

Из-за отсутствия большой обезьяны, даже самым большим поклонникам бренда вряд ли будет интересно уделять Survival Instinct свое драгоценное время.

Худшие игры по версии Metacritic

Существует еще один способ определить худшие игры: посмотреть на их рейтинги. Каждая игра получает отзывы и независимые оценки не только от критиков, обозревателей и журналистов, но и от обычных игроков. Это, пожалуй, является самым честным обзором игры и наиболее беспристрастным способом узнать, стоит ли она внимания.

