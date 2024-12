В трейлере было показано 16 игр, которые выйдут на PS5 в течение 2025 года, включая два эксклюзива для консоли, сообщает 24 Канал. Однако фанаты быстро заметили отсутствие нескольких крупных релизов, что вызвало критику и подпитывало спекуляции о потенциальных задержках или нераскрытых планах.

Игровой трейлер Sony PlayStation

Игры, представлены в трейлере Sony 2025 года

В трейлере представлены различные жанры и игровые возможности, от приключенческих экшенов с открытым миром до стратегических игр. Список представленных игр, в порядке появления:

Ghost of Yotei – приключенческий экшен в открытом мире, продолжение Ghost of Tsushima (эксклюзив для PS5) Death Stranding 2: On The Beach – приключенческий экшен про курьера (эксклюзивно для PS5) Monster Hunter Wilds – фэнтезийный охотничий экшен Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – экшен на пиратскую тематику Assassin's Creed Shadows – псевдоисторический экшен в открытом мире Little Nightmares III – хоррор–платформер Borderlands 4 – мародерский шутер–экшен Mafia: The Old Country – криминальный триллер Doom: The Dark Ages – шутер от первого лица Hell is Us – приключенческий экшен Forever Skies – симулятор выживания на дирижабле Dynasty Warriors: Origins – игра–слэшер Sid Meier's Civilization VII – глобальная стратегия Baby Steps – юмористический симулятор ходьбы The Midnight Walk – мрачное фэнтези–приключение Where Winds Meet – китайская ролевая игра с открытым миром

Отсутствие ожидаемых релизов

Зрители сразу же обратили внимание на несколько важных моментов, которых не хватало в трейлере. Среди них – долгожданная Grand Theft Auto VI от Rockstar, которая, как ожидается, станет одним из крупнейших релизов 2025 года. Подтвержденная дата запуска игры – осень 2025 года – давала фанатам надежду, что она появится в рекламных материалах Sony, но ее заметно не было.

Среди других отсутствующих игр – Kingdom Come: Deliverance 2, который имеет подтвержденную дату выхода 2 февраля 2025 года, и Indiana Jones and the Great Circle, запуск которого ожидается весной.

Фанаты также отметили отсутствие Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейка классической MGS3. В предыдущем трейлере Sony 11-месячной давности ремейк MGS3 был запланирован на 2024 год, но его отсутствие породило спекуляции относительно возможной задержки.