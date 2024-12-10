Легендарный Индиана Джонс не только искатель приключений и профессор археологии, но и известный сердцеед. Главный секрет отношений с самой популярной спутницей героя раскрыла игра Indiana Jones and the Great Circle, сообщает 24 Канал со ссылкой на GameRant.

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Дела сердечные

Первой и самой узнаваемой девушкой Инди была Мэрион Ревенвуд.

Парочка в первом фильме / Фото Walt Disney Company

Правда, после появления в "В поисках утраченного ковчега" (1981 года) она исчезла из франшизы вплоть до "Королевства хрустального черепа" (2008 года), где влюбленные в конце концов воссоединились.

Интересно, что две части серии, которые были между этими кинолентами не объясняли, как именно рассталась пара.

Этот вопрос мучил преданных поклонников самого известного профессора археологии в мире более 40 лет, и вот состоялся релиз игры Indiana Jones and the Great Circle, события которой хронологически происходят как раз между первым и вторым фильмами.

Осторожно, дальше спойлеры!

В одной из начальных сцен проекта, Джонс находит подарок Мэрион – новый блокнот.

Тогда Маркус Броуди спрашивает героя о происхождении находки, а Инди, сначала замешкавшись, все же рассказывает, что внезапно покинул Мэрион и поехал в Египет чтобы таким образом убежать от проблем, которые возникли в их отношениях.

Релизный трейлер игры – смотрите видео

Также в игре показано что Ревенвуд неоднократно пыталась связаться с Инди, но на все звонки отвечал Броуди, пока они наконец не прекратились.