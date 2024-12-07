9 декабря состоится релиз Indiana Jones and the Great Circle, а первые отзывы об игре от авторитетных изданий только подогревают интерес, сообщает 24 Канал.

К теме Indiana Jones and the Great Circle будет лучше чем фильм, но игра имеет свои проблемы

"Лучший фильм об Индиане Джонсе, который вы никогда не видели"

Игровые издания восхваляют проект MachineGames и называют его одной из лучших игр 2024 года. Сейчас оценки Indiana Jones and the Great Circle на портале metacritic составляют 87/100 как на ПК, так и на консоли Xbox.

В частности, наибольшей награды неожиданно заслужил именно вид от первого лица, который до этого наоборот волновал геймеров как противоречивое решение.

Журналисты же говорят, что он лишь усиливает "погружение" в проект и работает фантастически. В общем, похвалили все – от графики до игрового процесса и боевой системы.

Из нареканий можно выделить лишь относительно "короткую" сюжетную линию, которую можно пройти примерно за 15 часов да и то это очень сомнительный пункт.

Трейлер игры – смотрите видео

Самые интересные высказывания

Настоящее приключение от первого лица, которое совсем не похоже ни на что, во что вы играли раньше,

– утверждают в GameRant с оценкой игры в безумных 100 баллов.

Это чествование, с любовью созданное MachineGames, перенесет вас в приключение всей вашей жизни,

– рассказывают в обзоре GAMINGbible с оценкой в 90 баллов.

От того, как написана каждая реплика и снята каждая сцена до улыбки на лице Индианы, когда он разгадывает пазл, всем становится точно понятно, что в MachineGames просто знают, что делает Джонса таким особенным,

– считают в Windows Central с теми же 90 баллами в обзоре.

Непреодолимый и увлекательный поиск сокровищ и несомненно лучшая история про Инди этого века,

– говорят в IGN (90 баллов).

Machine Games относятся к культовому персонажу с любовью и заботой, что делает ее, безусловно, лучшей игрой про Индиану Джонса,

– подытоживают в своем обзоре PC Games (80 баллов).

Поэтому, геймеры затаили дыхание в предвкушении релиза чтобы собственноручно окунуться в новое приключение известного профессора археологии в мире.