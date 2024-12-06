Действие игры разворачивается между "В поисках утраченного ковчега" и "Последним крестовым походом", напоминает 24 Канал. Доктор Генри "Индиана" Джонс расследует похищение египетского артефакта, который он когда-то "освободил".

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Путешествие охватывает несколько стран, сталкивая Инди с нацистами и древним культом "великанов". С оркестровым сопровождением, напоминающим музыку Джона Уильямса, острыми диалогами и звуковыми эффектами, заимствованными непосредственно из фильмов, Indiana Jones and the Great Circle воссоздает дух оригинальной трилогии.

Игровой процесс не без недостатков

Игроки управляют персонажем от первого лица, выполняя миссии, сочетающие в себе стелс, исследования и бои. Однако эти механики часто скорее разочаровывают, чем погружают в игру. Перриш описывает сценарий, когда маскировка под нацистского солдата должна была бы обеспечить беспрепятственное проникновение, но вместо этого привела к мгновенному обнаружению и провалу. Такие моменты подчеркивают разрыв между кинематографическими элементами игры и ее игровым опытом.

Хотя The Great Circle содержит характерные моменты из Индианы Джонса, такие как остроумные реплики и захватывающие открытия, Перриш утверждает, что игра ощущается больше как духовная наследница классических фильмов, чем как увлекательная видеоигра. Результатом является опыт, который, возможно, лучше подошел бы для фильма, а не для приключения от первого лица.

Видео 14 минут геймплея Indiana Jones and the Great Circle:

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Фанаты франшизы об Индиане Джонсе могут найти утешение в ностальгических элементах игры, но Indiana Jones and the Great Circle пытается сбалансировать свое уважение к фильмам с требованиями увлекательного игрового опыта.

Напомним, что игра уже доступна для тех, кто оформил предзаказ. Для всех остальных включая подписчиков Game Pass игра выйдет 9 декабря, а в марте станет доступной и на PlayStation 5.