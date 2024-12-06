Мир Minecraft может удивлять не только удивительными проектами геймеров, но и забавными багами, которые иногда возникают в хитовой игре, сообщает 24 Канал.
Интересно Редкая находка игрока Minecraft набрала более 13 миллионов просмотров в сети
Хромированные овцы покорили интернет
Геймер под ником MartineZ_MW стал известным в сети благодаря интересному видео, в котором он фактически создал новый вид овец в проекте Mojang.
Игрок экспериментировал с графическими настройками, в частности теми, что отвечают за технологию "трассировки лучей", и случайно снял вирусный ролик.
В результате экспериментов, овцы в его сохранении стали "хромированными" и начали отражать все окружающие текстуры.
Зрелищный баг – смотрите видео
Фанатам игры настолько понравился эффект бага, что ролик с ним собрал более 2 миллионов просмотров и более 75 тысяч лайков в X всего за 2 суток.
Интересно будет посмотреть как быстро появятся модификации, которые намеренно воспроизводят его действие.