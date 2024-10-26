Оказывается для того чтобы набрать миллионы просмотров контентом из Minecraft не обязательно строить в игре масштабные проекты, достаточно просто иметь большую удачу.

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Почти идеальный круг

Мир кубической песочницы Mojang содержит немало способов удивить игроков: от неожиданного взрыва криперов до процедурно сгенерированных пейзажей, от которых перехватывает дыхание.

Однако, пользователь соцсети X под ником FrankenPork нашел в игре нечто действительно странное – почти идеальный круг, который появился сам по себе при создании нового мира.

Геймер остался приятно шокирован увиденным и поспешил поделиться этим на своей странице. Поклонники Minecraft взорвались восторгом, а пост FrankenPork только за 3 дня набрал более 13,2 миллиона просмотров и более 80 тысяч лайков.

Для тех, кто хочет воочию увидеть это виртуальное чудо, автор даже оставил "сид" мира и координаты по которым его можно там найти.