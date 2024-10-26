Виявляється для того аби набрати мільйони переглядів контентом з Minecraft не обов'язково будувати в грі масштабні проєкти, достатньо просто мати неабияку вдачу.

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Майже ідеальне коло

Світ кубічної пісочниці Mojang містить чимало способів здивувати гравців: від неочікуваного вибуху кріперів до процедурно згенерованих краєвидів, від яких перехоплює подих.

Одначе, користувач соцмережі X під ніком FrankenPork знайшов у грі щось справді дивне – майже ідеальне коло, яке з'явилося саме по собі при створенні нового світу.

Геймер залишився приємно шокований побаченим та поспішив поділитися цим на своїй сторінці. Шанувальники Minecraft вибухнули захватом, а допис FrankenPork лишень за 3 дні набрав понад 13,2 мільйона переглядів та більш як 80 тисяч вподобань.

Для тих, хто хоче на власні очі побачити це віртуальне чудо, автор навіть залишив "сід" світу та координати за якими його можна там знайти.