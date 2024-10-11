Деталі

Ця співпраця хоче надихнути нове покоління шляхом інтеграції реальних зображень Вебба в гру, забезпечуючи унікальний освітній досвід, який поглиблює розуміння космосу, науки і технологій. Цим кроком агентство хоче стати ближчим до школярів через їхні захоплення й заохотити їх замислитися над майбутньою кар'єрою в STEM-сфері (Science, Technology, Engineering and Mathematics), пише SciTechDaily. Таким чином сподіваються виховати нових науковців, інженерів та техніків.

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У грі гравці можуть зануритися в науку і технології, що стоять за "Веббом", поглибити своє розуміння місії NASA і запалити пристрасть до реальних застосувань науки, технологій, інженерії та математики. Користувачам, наприклад, покажуть інформацію про зореутворення, планети та типи галактик, підкріплені фотографіями, зробленими самим телескопом James Webb.

Ми раді передати чудеса та науку космічного телескопа James Webb у руки покоління [місій] Artemis завдяки цій захоплюючій співпраці з Minecraft. Це ще один спосіб для кожного приєднатися до NASA, оскільки ми досліджуємо таємниці Всесвіту і вирішуємо найскладніші світові проблеми, роблячи дослідження космосу цікавим для учнів різного віку,

– каже Пем Мелрой, заступниця адміністратора NASA.



Телескоп Джеймса Вебба у Minecraft / Фото NASA/Minecraft

Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" був запущений у космос 25 грудня 2021 року і вже встиг провести детальні спостереження планет у межах нашої Сонячної системи, зазирнути в атмосферу планет, що обертаються навколо інших зірок за межами Сонячної системи, а також отримати зображення та спектри найвіддаленіших галактик, які коли-небудь були виявлені.