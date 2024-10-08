Як це буде

Раніше пристрої Apple підтримували бездротові контролери Xbox і PlayStation через Bluetooth, але що стосується дротових з'єднань, то сумісними були лише контролери PlayStation. Майбутнє оновлення збирається це змінити, розширюючи підтримку ігрових аксесуарів в екосистемі Apple.

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Як зазначив інженер Apple (і один з ключових розробників оригінальної Xbox) Нат Браун ще в червні, Xbox використовує спеціальний протокол USB для своїх дротових контролерів, і з останніми оновленнями операційної системи Apple тепер безпосередньо підтримує цей протокол, що дозволяє підключати рідні дротові контролери Xbox.

Підключення до пристроїв Apple

Якщо ви використовуєте iPhone чи iPad одного з минулих поколінь, які мають Lightning, вам знадобиться перехідник Lightning-USB для підключення дротового контролера Xbox. Те ж саме зараз відбувається й з PlayStation.

Якщо ж збираєтесь використовувати якийсь із найновіших пристроїв, які вже перейшли на USB-C, просто підключіть контролер за допомогою кабелю, щоб встановити дротове з'єднання.

Після підключення дротового контролера Xbox:

На iOS 18 та iPadOS 18 дротовий контролер Xbox не буде відображатися в налаштуваннях Bluetooth, як зазвичай, оскільки він підключений через USB.

На macOS 15 Sequoia під час першого з'єднання ви побачите діалогове вікно із запитом на отримання дозволу на підключення аксесуара. Контролер з'являється під відповідною назвою на панелі налаштувань, а поруч із ним відображається логотип Xbox.

Зверніть увагу, що функція "Ідентифікація" не працює з дротовим контролером Xbox – він не вібрує, коли з'являється відповідний запит. Однак попри цю невеличку проблему, контролер в усьому іншому працює належним чином і в іграх, і в програмах, які підтримують ігрові контролери.

Чому це важливо

Підтримка дротових контролерів Xbox на платформах Apple є довгоочікуваним доповненням для геймерів, які віддають перевагу надійності та низькій затримці дротового з'єднання або володіють лише дротовими контролерами Xbox, що не мають функції Bluetooth.

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