Как это будет

Ранее устройства Apple поддерживали беспроводные контроллеры Xbox и PlayStation через Bluetooth, но что касается проводных соединений, то совместимыми были лишь контроллеры PlayStation. Будущее обновление собирается это изменить, расширяя поддержку игровых аксессуаров в экосистеме Apple.

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Как отметил инженер Apple (и один из ключевых разработчиков оригинальной Xbox) Нат Браун еще в июне, Xbox использует специальный протокол USB для своих проводных контроллеров, и с последними обновлениями операционной системы Apple теперь напрямую поддерживает этот протокол, что позволяет подключать родные проводные контроллеры Xbox.

Подключение к устройствам Apple

Если вы используете iPhone или iPad одного из прошлых поколений, которые имеют Lightning, вам понадобится переходник Lightning-USB для подключения проводного контроллера Xbox. То же самое сейчас происходит и с PlayStation.

Если же собираетесь использовать какой-то из новейших устройств, которые уже перешли на USB-C, просто подключите контроллер с помощью кабеля, чтобы установить проводное соединение.

После подключения проводного контроллера Xbox:

На iOS 18 и iPadOS 18 проводной контроллер Xbox не будет отображаться в настройках Bluetooth, как обычно, поскольку он подключен через USB.

На macOS 15 Sequoia во время первого соединения вы увидите диалоговое окно с запросом на получение разрешения на подключение аксессуара. Контроллер появляется под соответствующим названием на панели настроек, а рядом с ним отображается логотип Xbox.

Обратите внимание, что функция "Идентификация" не работает с проводным контроллером Xbox – он не вибрирует, при появлении соответствующего запроса. Однако несмотря на эту небольшую проблему, контроллер во всем остальном работает должным образом и в играх, и в программах, которые поддерживают игровые контроллеры.

Почему это важно

Поддержка проводных контроллеров Xbox на платформах Apple является долгожданным дополнением для геймеров, которые предпочитают надежность и низкую задержку проводного соединения или обладают только проводными контроллерами Xbox, не имеющих функции Bluetooth.

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