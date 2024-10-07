Самые умные

Согласно результатам, которые приводит издание Insider Gaming, самыми умными игроками в мире являются фанаты League of Legends. Они показали лучшие результаты в тестах.

Смотрите также Продажа билетов на турнир по League of Legends превратилась в хаос из-за ботов и перекупщиков

Этот факт вполне можно понять, ведь порог входа в LOL достаточно высокий: на изучение всех персонажей нужно много усилий, времени и памяти. Вам нужно не только держать в голове все их характеристики и механики, но и составлять многочисленные стратегии побед на каждом отдельном персонаже, когда игра за одного и того же героя отличается в зависимости от того, против какого врага вы играете.

На другом конце шкалы интеллекта находятся футбольной FC 24 и Rocket League. Было оценено, что IQ игроков этих игр колеблется вокруг отметки 90, тогда как средний IQ игроков League of Legends составляет более 120.

На втором месте расположилась Black Myth: Wukong, средний IQ игроков которой составляет 119,8 – очень близко к победителю, что может свидетельствовать о пересечении аудиторий.

Baldur's Gate 3 занимает третье место с показателем 117,9.

Остальные пятерки замыкают игроки в Counter-Strike и Elden Ring.

Середина таблицы состоит из самых разнообразных игр, начиная от Battlefield 2042 (IQ 105,8) и Escape from Tarkov (104,2) до Deadlock (108,7) и Genshin Impact (106,8).

Call of Duty оказалась над Rocket League на восемнадцатом месте, а игроки Warzone и Modern Warfare 3 могут похвастаться средним IQ на уровне 95,3.

Здесь прослеживается явная тенденция — чем сложнее игра, тем выше средний IQ игроков. Если игра имеет смешанную соревновательную метасистему и более сложную механику, она требует более сильного мозга, чтобы играть в нее и, главное, получать удовольствие. Именно поэтому простой в исполнении автофутбол на реактивных машинах и одна из самых аркадных франшиз шутеров на рынке занимают последние места.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!