Світ Minecraft може дивувати не лише дивовижними проєктами геймерів, але й кумедними багами, які подекуди виникають у хітовій грі, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Рідкісна знахідка гравця Minecraft набрала понад 13 мільйонів переглядів у мережі

Хромовані вівці підкорили інтернет

Геймер під ніком MartineZ_MW став відомим у мережі завдяки цікавому відео, в якому він фактично створив новий вид овець у проєкті Mojang.

Гравець бавився з графічними налаштуваннями, зокрема тими, що відповідають за технологію "трасування променів", та випадково відзняв вірусний ролик.

Внаслідок експериментів, вівці в його збереженні стали "хромованими" та почали відбивати усі навколишні текстури.

Видовищний баг – дивіться відео

Фанатам гри настільки сподобався ефект багу, що ролик з ним зібрав понад 2 мільйони переглядів та більш як 75 тисяч вподобань у X всього за 2 доби.

Цікаво буде поглянути як швидко з'являться модифікації, які навмисно відтворюють його дію.