Действие игры Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает историю Генри из Скалицы. Руководствуясь жаждой мести за своих близких, Генри путешествует по миру, полным политических заговоров и кровной мести, напоминает 24 Канал.

А тем временем Выход Kingdom Come Deliverance 2 снова перенесли: какая новая дата

Трейлер демонстрирует мрачную и хаотичную атмосферу игры, обещая игрокам увлекательный рассказ, где их выбор формирует результат.

Kingdom Come Deliverance 2 – новый сюжетный трейлер:

Системные требования для игроков на ПК

Warhorse Studios предоставила подробную информацию о системных требованиях для различных настроек и разрешений:

Минимальные (1080p, 30 кадров в секунду, низкие настройки):

ОС: Windows 10 (64-разрядная)

ЦП: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580

ОЗУ: 16 ГБ

Хранилище: 100 ГБ SSD

Рекомендованные (1080p, 60 кадров в секунду, средние настройки):

ОС: Windows 10 (64-разрядная)

ЦП: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X

GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT

ОЗУ: 24 ГБ

Хранилище: 100 ГБ SSD

Высокая (1440p, 60 кадров в секунду, высокие настройки):

ОС: Windows 10 (64-разрядная)

CPU: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

ОЗУ: 32 ГБ

Хранилище: 100 ГБ SSD

Ultra (1440p при 60 к/с / 4K при 30 к/с, максимальные настройки):

ОС: Windows 10 (64-разрядная)

ЦП: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

GPU: Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

ОЗУ: 32 ГБ

Хранилище: 100GB SSD



Системные требования Kingdom Come Deliverance 2 для ПК / Фото Warhorse Studios

Показатели производительности для консолей

Для консольных игроков тесты производительности включают:

Xbox Series S: 1080p при 30 кадрах в секунду

Xbox Series X и PS5 (качественный режим): Масштабированное 4K при 30 к/с

Xbox Series X и PS5 (режим производительности): Масштабирование 1440p при 60 к/с (разблокировано с помощью VRR)

PS5 Pro: Масштабирование 4K при 60 кадрах в секунду (разблокировано с помощью VRR)



Показатели производительности Kingdom Come Deliverance 2 для консолей / Фото Warhorse Studios

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Особенности игры

Сиквел обещает огромный открытый мир, аутентичную боевую систему и динамическую систему репутации. Поклонники франшизы могут рассчитывать на захватывающий средневековый опыт, который основывается на фундаменте оригинальной Kingdom Come: Deliverance.