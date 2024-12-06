Дія гри Kingdom Come: Deliverance 2 продовжує історію Генрі зі Скаліци. Керуючись жагою помсти за своїх близьких, Генрі мандрує світом, сповненим політичних змов та кровної помсти, нагадує 24 Канал.

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Трейлер демонструє похмуру та хаотичну атмосферу гри, обіцяючи гравцям захопливу розповідь, де їхній вибір формує результат.

Kingdom Come Deliverance 2 – новий сюжетний трейлер:

Системні вимоги для гравців на ПК

Warhorse Studios надала детальну інформацію про системні вимоги для різних налаштувань та роздільної здатності:

Мінімальні (1080p, 30 кадрів в секунду, низькі налаштування):

ОС: Windows 10 (64-розрядна)

ЦП: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580

ОЗУ: 16 ГБ

Сховище: 100 ГБ SSD

Рекомендовані (1080p, 60 кадрів в секунду, середні налаштування):

ОС: Windows 10 (64-розрядна)

ЦП: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X

GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT

ОЗУ: 24 ГБ

Сховище: 100 ГБ SSD

Висока (1440p, 60 кадрів в секунду, високі налаштування):

ОС: Windows 10 (64-розрядна)

CPU: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

ОЗУ: 32 ГБ

Сховище: 100 ГБ SSD

Ultra (1440p при 60 к/с / 4K при 30 к/с, максимальні налаштування):

ОС: Windows 10 (64-розрядна)

ЦП: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

GPU: Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

ОЗУ: 32 ГБ

Сховище: 100GB SSD



Системні вимоги Kingdom Come Deliverance 2 для ПК / Фото Warhorse Studios

Показники продуктивності для консолей

Для консольних гравців тести продуктивності включають:

Xbox Series S: 1080p при 30 кадрах в секунду

Xbox Series X і PS5 (якісний режим): Масштабоване 4K при 30 к/с

Xbox Series X і PS5 (режим продуктивності): Масштабування 1440p при 60 к/с (розблоковано за допомогою VRR)

PS5 Pro: Масштабування 4K при 60 кадрах в секунду (розблоковано за допомогою VRR)



Показники продуктивності Kingdom Come Deliverance 2 для консолей / Фото Warhorse Studios

Читайте на сайті Довідник STALKER 2: про це потрібно знати перед тим, як зануритися у гру

Особливості гри

Сиквел обіцяє величезний відкритий світ, автентичну бойову систему та динамічну систему репутації. Шанувальники франшизи можуть розраховувати на захопливий середньовічний досвід, який ґрунтується на фундаменті оригінальної Kingdom Come: Deliverance.