Нова дата

Творці кажуть, що тепер Kingdom Come: Deliverance II вийде 4 лютого 2025 року, тобто на тиждень раніше. Гра, як кажуть, уже пішла "на золото". Таким чином розробка завершена, компанія готова до початку продажів і вже починає записувати диски (якщо такі передбачаються), повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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Розробники також анонсували більше цікавих новин згодом:

З перенесенням дати релізу на тиждень вперед, у нас є ще багато цікавих новин, які з'являться найближчими днями. Новий трейлер з'явиться завтра, 5 грудня. Також специфікації для ПК та консолей,

– написала студія.

На момент написання цього матеріалу трейлер іще не вийшов.

Kingdom Come: Deliverance була неймовірно популярною грою, тож не дивно, що до Kingdom Come: Deliverance II прикуто дуже багато уваги. Команда розробників доклала чимало зусиль, щоб зробити її історично достовірною, і це саме те, за що багато хвалили першу частину.

Напередодні релізу команда щедро ділиться інформацією, наприклад, відеороликом на цілих 43 хвилини, у якому можна побачити початок гри та деякі її особливості.

Kingdom Come Deliverance 2 вийде на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК через Steam та Epic Games Store.

Ґеймплей Kingdom Come Deliverance 2: відео