Дивіться нове відео

Kingdom Come Deliverance 2 все ще базується на технології CryENGINE від Crytek, а не переходить на набагато більш популярний Unreal Engine 5 від Epic Games. Компанія пояснила це тим, що вона "витратила багато часу на налаштування його" для своїх потреб, добре знає цю систему й уміє з нею працювати. Тож після зважування всіх варіантів, студія вирішила не змінювати рушій, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN. Це різко контрастує з досвідом CD Projekt Red, яка відмовилась від власного рушія на користь Unreal Engine 5 у майбутньому The Witcher 4, хоч це й означає довший час розробки, частина якого піде на вивчення рушія.

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Видання IGN пише, що збирається ексклюзивно висвітлювати майбутній сиквел середньовічної рольової гри від першої особи "весь грудень", тож це, судячи з усього, не останні матеріали, які ми отримали перед майбутнім релізом.

Опубліковане відео є першою частиною цього процесу. Воно показує перші 43 хвилини ігрового процесу, які були взяті з ПК-версії гри.

Ролик починається з вступної катсцени, в якій нам показують штурм форту.

Згодом вам потрібно буде захищати його, б'ючись із ворогом.

Після цього ми переміщаємось до ще однієї катсцени, де персонажі їдуть на конях до іншого поселення, де вам запропонують навчитися азів бою, поговорити з іншими персонажами й отримати свої перші завдання, які покладуть початок усьому сюжету.

Ґеймплей Kingdom Come Deliverance 2: відео

У ролику ми також можемо побачити елементи інтерфейсу, зокрема вікно вибору відповідей у діалозі.

В цілому гра повинна продовжити успіх першої частини, яку критики та гравці оцінили дуже високо. Очікується, що нова гра буде удвічі більшою.

Kingdom Come: Deliverance 2 вийде на ПК, PS5 та Xbox Series X/S 11 лютого 2025 року, якщо не станеться нових переносів. Ви можете попередньо придбати гру в Steam.