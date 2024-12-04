Дивіться нове відео
Kingdom Come Deliverance 2 все ще базується на технології CryENGINE від Crytek, а не переходить на набагато більш популярний Unreal Engine 5 від Epic Games. Компанія пояснила це тим, що вона "витратила багато часу на налаштування його" для своїх потреб, добре знає цю систему й уміє з нею працювати. Тож після зважування всіх варіантів, студія вирішила не змінювати рушій, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN. Це різко контрастує з досвідом CD Projekt Red, яка відмовилась від власного рушія на користь Unreal Engine 5 у майбутньому The Witcher 4, хоч це й означає довший час розробки, частина якого піде на вивчення рушія.
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Видання IGN пише, що збирається ексклюзивно висвітлювати майбутній сиквел середньовічної рольової гри від першої особи "весь грудень", тож це, судячи з усього, не останні матеріали, які ми отримали перед майбутнім релізом.
Опубліковане відео є першою частиною цього процесу. Воно показує перші 43 хвилини ігрового процесу, які були взяті з ПК-версії гри.
- Ролик починається з вступної катсцени, в якій нам показують штурм форту.
- Згодом вам потрібно буде захищати його, б'ючись із ворогом.
- Після цього ми переміщаємось до ще однієї катсцени, де персонажі їдуть на конях до іншого поселення, де вам запропонують навчитися азів бою, поговорити з іншими персонажами й отримати свої перші завдання, які покладуть початок усьому сюжету.
Ґеймплей Kingdom Come Deliverance 2: відео
У ролику ми також можемо побачити елементи інтерфейсу, зокрема вікно вибору відповідей у діалозі.
В цілому гра повинна продовжити успіх першої частини, яку критики та гравці оцінили дуже високо. Очікується, що нова гра буде удвічі більшою.