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Kingdom Come Deliverance 2 все еще базируется на технологии CryENGINE от Crytek, а не переходит на гораздо более популярный Unreal Engine 5 от Epic Games. Компания объяснила это тем, что она "потратила много времени на настройку его" для своих нужд, хорошо знает эту систему и умеет с ней работать. Поэтому после взвешивания всех вариантов, студия решила не менять движок, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN. Это резко контрастирует с опытом CD Projekt Red, которая отказалась от собственного движка в пользу Unreal Engine 5 в будущем The Witcher 4, хоть это и означает более длительное время разработки, часть которого пойдет на изучение движка.

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Издание IGN пишет, что собирается эксклюзивно освещать будущий сиквел средневековой ролевой игры от первого лица "весь декабрь", так что это, судя по всему, не последние материалы, которые мы получили перед предстоящим релизом.

Опубликованное видео является первой частью этого процесса. Оно показывает первые 43 минуты игрового процесса, которые были взяты из ПК-версии игры.

Ролик начинается с вступительной катсцены, в которой нам показывают штурм форта.

Впоследствии вам нужно будет защищать его, сражаясь с врагом.

После этого мы перемещаемся к еще одной катсцене, где персонажи едут на лошадях в другое поселение, где вам предложат научиться азам боя, поговорить с другими персонажами и получить свои первые задания, которые положат начало всему сюжету.

Геймплей Kingdom Come Deliverance 2: видео

В ролике мы также можем увидеть элементы интерфейса, в частности окно выбора ответов в диалоге.

В целом игра должна продолжить успех первой части, которую критики и игроки оценили очень высоко. Ожидается, что новая игра будет вдвое больше.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 11 февраля 2025 года, если не произойдет новых переносов. Вы можете предварительно приобрести игру в Steam.