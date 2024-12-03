Перші деталі

Ubisoft уперше анонсувала Anno 117: Pax Romana на початку цього рок, але все, що ми отримали, – це досить широке вікно запуску. Весь цей час нам не давали інформації про гру. Тепер в новому дописі у блозі компанії розробник із нікнеймом Mainz надав деякі подробиці про те, як триває розробка і що показали нещодавні тестові збірки. Він також додав кілька скриншотів, повідомляє 24 Канал з посиланням на оригінальний допис.

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У вересні студія провела свій найбільший плейтест майбутньої містобудівної стратегії. Ось найбільші покращення, які були зроблені у грі за останній час:

Студія зробила великі кроки щодо покращення графіки островів та місцевості , переглянувши багато дизайнів, а також текстури дерев і скель. Відгуки Ubisoft описує як "я хочу поїхати туди у відпустку".

, переглянувши багато дизайнів, а також текстури дерев і скель. Відгуки Ubisoft описує як "я хочу поїхати туди у відпустку". Вже кілька місяців існують робочі версії NPC та системи дипломатії.

Тепер у вас не буде ситуацій "я можу захопити будь-який острів, який захочу". Потрібно будувати більше кораблів, щоб захищати ваші торгові шляхи.

Життя ваших громадян стане більш вагомим аспектом . Компанія не уточнює нічого. Раніше ви могли взаємодіяти з жителями хіба що тоді коли вони давали вам якісь завдання. В інший же час вони просто ходять по вулиці як ще одна декорація. Судячи з усього, тепер вони відіграватимуть більшу роль. "Це стало достатньою причиною для нашого аніматора, щоб додати в гру абсолютно новий набір об'єктів зворотного зв'язку (людей і тварин). Крім того, ми зробили захоплення рухів", – йдеться в дописі.

. Компанія не уточнює нічого. Раніше ви могли взаємодіяти з жителями хіба що тоді коли вони давали вам якісь завдання. В інший же час вони просто ходять по вулиці як ще одна декорація. Судячи з усього, тепер вони відіграватимуть більшу роль. "Це стало достатньою причиною для нашого аніматора, щоб додати в гру абсолютно новий набір об'єктів зворотного зв'язку (людей і тварин). Крім того, ми зробили захоплення рухів", – йдеться в дописі. Покращено підтримку контролерів, "спираючись на досвід консольної версії Anno 1800".



Скриншот попереднього релізу Anno 117 / Фото Ubisoft



Скриншот попереднього релізу Anno 117 / Фото Ubisoft

Всі опубліковані зображення взяті з незавершеної версії Anno 117. Вони показують острови, які гравці зможуть заселити в повній версії гри. Це, наприклад, провінція Латіум та Альбіон.

Як можна зрозуміти з назви гри, ми відправляємося в 117 рік, тобто римські часи. Латіум – це земля в самому серці Римської імперії з "широкими відкритими просторами, піщаними пляжами, лавандовими полями й скелями, на яких можна стояти й спостерігати за заходом сонця". Тим часом Альбіон описується як земля, не знайома римським легіонам, зі "скелястими ландшафтами з високими скелями та горами, болотистими місцевостями, туманами й дощами".

Коли вийде та на яких платформах

Ubisoft відходить від ексклюзивності платформи ПК. Вона також підтвердила вихід Anno 117: Pax Romana матиме одночасний запуск у Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, а також для платформ Xbox Series X/S і PlayStation 5.

Реліз гри заплановано на 2025 рік.

Цим роликом із живим актором Ubisoft анонсувала гру Anno 117: Pax Romana: відео