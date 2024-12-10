Легендарний Індіана Джонс не лише шукач пригод та професор археології, а й відомий серцеїд. Головний секрет стосунків з найпопулярнішою супутницею героя розкрила гра Indiana Jones and the Great Circle, повідомляє 24 Канал з посиланням на GameRant.

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Першою та найбільш впізнаваною дівчиною Інді була Меріон Ревенвуд.

Парочка в першому фільмі / Фото Walt Disney Company

Щоправда, після появи в "У пошуках втраченого ковчега" (1981 року) вона зникла з франшизи аж до "Королівства кришталевого черепа" (2008 року), де закохані врешті возз'єдналися.

Цікаво, що дві частини серії, які були між цими кінострічками не пояснювали, як саме розлучилася пара.

Це питання мучило відданих шанувальників найвідомішого професора археології у світі понад 40 років, аж ось відбувся реліз гри Indiana Jones and the Great Circle, події якої хронологічно відбуваються якраз між першим та другим фільмами.

Обережно, далі спойлери!

У одній з початкових сцен проєкту, Джонс знаходить подарунок Меріон – новий записник.

Тоді Маркус Броуді запитує героя про походження знахідки, а Інді, спершу завагавшись, все ж розповідає, що раптово покинув Меріон та поїхав до Єгипту аби таким чином втекти від проблем, які виникли в їхніх стосунках.

Релізний трейлер гри – дивіться відео

Також у грі показано що Ревенвуд неодноразово намагалася зв'язатися з Інді, але на всі дзвінки відповідав Броуді, допоки вони врешті не припинилися.