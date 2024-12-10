CD Projekt сразу дала понять, что обновление 2.2 не принесет поддержку PlayStation 5 Pro или долгожданный режим "Новая игра+", сообщает 24 Канал. Однако набор обновлений и улучшений, которые показали на стриме посвященном анонсу обновления, вызвал шквал эмоций у зрителей.

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Ключевые новинки в обновлении 2.2

Расширенные возможности кастомизации для Ви

Теперь игроки могут еще больше персонализировать своего протагониста, Ви, с помощью широкого спектра новых возможностей настройки:

32 новых цвета глаз

18 типов макияжа губ

17 цветов ногтей

10 типов макияжа щек

16 типов макияжа глаз

4 шрама на лице

5 форм бровей

4 татуировки на лице

2 татуировки на теле

8 новых вариантов косметического киберпрограммирования лица

В системе создания персонажа также появился ползунок "От обычного до панковского", который позволяет игрокам менять внешний вид персонажа от повседневного до дерзкого, обеспечивая больший контроль над визуальным стилем Ви.

Кроме того, появился рандомайзер внешности, который может предложить разнообразную последовательность характеристик внешности главного героя.

Кастомизация транспорта с помощью CrystalCoat и TWINTONE

Игроки могут настраивать окраску своих транспортных средств с помощью технологии Rayfield CrystalCoat, которая теперь совместима с автомобилями Herrera, Mizutani, Quadra и Villefort.

Теперь можно использовать свою оптику Kiroshi для сканирования автомобилей и применения новых цветовых схем с помощью системы TWINTONE, которая позволяет пользователям копировать и применять цветовые схемы к другим совместимым автомобилям.

Также в игру добавили:

Новый значок у автосправочника: Автомобили, совместимые с CrystalCoat, теперь обозначаются в системе Autofixer пиктограммой баллончика с краской.

Новые автомобили для приобретения: Десять новых автомобилей доступны для приобретения у автоисправщика, включая такие популярные модели, как Mizutani Shion MZ1, Quadra Type-66 и Villefort Deleon V410-S Coupe (эксклюзивно для дополнения Phantom Liberty).

Умный побег от полиции: Игроки могут использовать CrystalCoat, чтобы изменить внешний вид своего автомобиля и снизить уровень розыска NCPD.

Улучшенный режим фотосъемки с новыми возможностями

CD Projekt прислушалась к пожеланиям фанатов и полностью переработала фоторежим, сделав его более мощным и гибким.

Основные обновления следующие:

Камера-беспилотник : Новая камера позволяет делать более динамичные снимки практически с любого ракурса и без преград.

: Новая камера позволяет делать более динамичные снимки практически с любого ракурса и без преград. Настраиваемые соотношения сторон : Игроки на ПК теперь могут экспортировать скриншоты с соотношением сторон, отличным от 16:9.

: Игроки на ПК теперь могут экспортировать скриншоты с соотношением сторон, отличным от 16:9. Позы и настройки NPC : Позы и настройки NPC : Игроки могут вызывать до трех NPC для съемок и настраивать их позы, выражение лица и позиционирование.

: Игроки могут вызывать до трех NPC для съемок и настраивать их позы, выражение лица и позиционирование. Настраиваемые источники света : Для улучшения игровых кадров можно добавлять собственные источники освещения, чтобы улучшить игровые кадры.

: Для улучшения игровых кадров можно добавлять собственные источники освещения, чтобы улучшить игровые кадры. Интеграция с галереей: Игроки на ПК и консолях могут выставлять свои игровые скриншоты на фоторамках в квартире Ви с помощью системы SmartFrames от Kiroshi.

Другие улучшения и исправления

Обновление 2.2 также имеет ряд различных мелких улучшений и исправлений. Так, теперь Джонни Сильвергенд может появляться на пассажирском сиденье машины Ви и комментировать различные события в Найт Сити. Это будет происходить чаще. Такое изменение призвано укрепить ассоциацию Ви и Джонни и подчеркнуть их связь благодаря нейрочипу и энграмме в голове главного героя.

Также разработчики улучшили несколько квестов и миссий. Главные изменения коснулись механики стелса – она теперь стала более важной и более ощутимой в ряде задач.

Ряд быстровзломов, вроде "Выжигание синапсов" и "Сбой системы", теперь будут подвергаться воздействию бафов, уменьшающих расход оперативной памяти.

Изменения коснулись и боев на транспортных средствах. Автомобильный гудок больше не будет включаться во время перезарядки оружия, когда продолжается бой за рулем, если игрок использует контроллер.

Специфические исправления для Phantom Liberty

Игроки, владеющие дополнением Phantom Liberty, также заметят несколько улучшений, среди которых

Исправление проблемы, из-за которой игроки не могли выйти из лифта во время некоторых миссий.

Исправлена ошибка, когда быстрое путешествие блокировалось, если сохранение было сделано после выхода из машины Рида.

Решена проблема, из-за которой стена перекрывала путь к шаттлу, когда вы несли Соловью.

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Несмотря на сосредоточенность на этих новых проектах, CD Projekt показали, что они все еще заботятся о преданной фанатской базе игроков Cyberpunk 2077. Сейчас игра разошлась впечатляющим тиражом 30 миллионов копий по всему миру, а дополнение Phantom Liberty было куплено более 8 миллионов копий.

Хотя Cyberpunk 2077 Update 2.2 не приносит режима "Новая игра+" или поддержки PlayStation 5 Pro, оно добавляет внушительный список улучшений, благодаря которым игра ощущается более живой. Поддержка Cyberpunk 2077 со стороны CD Projekt, даже когда компания переключилась на другие проекты, стала для фанатов приятной неожиданностью, которую они встретили с благодарностью, по меньшей мере во время стрима с анонсом обновления 2.2.