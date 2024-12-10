CD Projekt одразу дала зрозуміти, що оновлення 2.2 не принесе підтримку PlayStation 5 Pro або довгоочікуваний режим "Нова гра+", повідомляє 24 Канал. А проте набір оновлень та поліпшень, які показали на стрімі присвяченому анонсу оновлення, викликав шквал емоцій у глядачів.

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Ключові новинки в оновленні 2.2

Розширені можливості кастомізації для Ві

Тепер гравці можуть ще більше персоналізувати свого протагоніста, Ві, за допомогою широкого спектру нових можливостей налаштування:

32 нові кольори очей

18 типів макіяжу губ

17 кольорів нігтів

10 типів макіяжу щік

16 типів макіяжу очей

4 шрами на обличчі

5 форм брів

4 татуювання на обличчі

2 татуювання на тілі

8 нових варіантів косметичного кіберпрограмування обличчя

У системі створення персонажа також з'явився повзунок "Від звичайного до панківського", який дозволяє гравцям змінювати зовнішній вигляд персонажа від повсякденного до зухвалого, забезпечуючи більший контроль над візуальним стилем Ві.

Крім того, з'явився рандомайзер зовнішності, який може запропонувати різноманітну послідовність характеристик зовнішності головного героя.

Кастомізація транспорту за допомогою CrystalCoat та TWINTONE

Гравці можуть налаштовувати забарвлення своїх транспортних засобів за допомогою технології Rayfield CrystalCoat, яка тепер сумісна з автомобілями Herrera, Mizutani, Quadra та Villefort.

Відтепер можна використовувати свою оптику Kiroshi для сканування автомобілів і застосування нових колірних схем за допомогою системи TWINTONE, яка дозволяє користувачам копіювати і застосовувати колірні схеми до інших сумісних автомобілів.

Також у гру додали:

Новий значок у автосправника: Автомобілі, сумісні з CrystalCoat, тепер позначаються в системі Autofixer піктограмою балончика з фарбою.

Нові автомобілі для придбання: Десять нових автомобілів доступні для придбання у автосправника, включаючи такі популярні моделі, як Mizutani Shion MZ1, Quadra Type-66 та Villefort Deleon V410-S Coupe (ексклюзивно для доповнення Phantom Liberty).

Розумна втеча від поліції: Гравці можуть використовувати CrystalCoat, щоб змінити зовнішній вигляд свого автомобіля і знизити рівень розшуку NCPD.

Покращений режим фотозйомки з новими можливостями

CD Projekt прислухалася до побажань фанатів і повністю переробила фоторежим, зробивши його більш потужним і гнучким.

Основні оновлення наступні:

Камера-безпілотник : Нова камера дозволяє робити більш динамічні знімки практично з будь-якого ракурсу та без перепон.

: Нова камера дозволяє робити більш динамічні знімки практично з будь-якого ракурсу та без перепон. Настроювані співвідношення сторін : Гравці на ПК тепер можуть експортувати скріншоти зі співвідношенням сторін, відмінним від 16:9.

: Гравці на ПК тепер можуть експортувати скріншоти зі співвідношенням сторін, відмінним від 16:9. Пози та налаштування NPC : Гравці можуть викликати до трьох NPC для зйомок і налаштовувати їхні пози, вираз обличчя та позиціонування.

: Гравці можуть викликати до трьох NPC для зйомок і налаштовувати їхні пози, вираз обличчя та позиціонування. Настроювані джерела світла : Для покращення ігрових кадрів можна додавати власні джерела освітлення.

: Для покращення ігрових кадрів можна додавати власні джерела освітлення. Інтеграція з галереєю: Гравці на ПК і консолях можуть виставляти свої ігрові скриншоти на фоторамках у квартирі Ві за допомогою системи SmartFrames від Kiroshi.

Інші покращення та виправлення

Оновлення 2.2 також має низку різноманітних дрібних покращень та виправлень. Так, тепер Джонні Сільвергенд може з'являтися на пасажирському сидінні машини Ві і коментувати різноманітні події в Найт Сіті. Це відбуватиметься частіше. Така зміна покликана зміцнити асоціацію Ві та Джонні та підкреслити їхній зв'язок завдяки нейрочипу та енграмі в голові головного героя.

Також розробники покращили кілька квестів та місій. Головні зміни торкнулися механіки стелсу – вона тепер стала важливішою та більш відчутною у низці завдань.

Низка швидкозламів, як от "Випалення синапсів" і "Збій системи", тепер будуть піддаватися впливу бафів, що зменшують витрати оперативної пам'яті.

Зміни торкнулися і боїв на транспортних засобах. Автомобільний гудок більше не вмикатиметься під час перезаряджання зброї, коли триває бій за кермом, якщо гравець використовує контроллер.

Специфічні виправлення для Phantom Liberty

Гравці, які володіють доповненням Phantom Liberty, також помітять кілька покращень, серед яких

Виправлення проблеми, через яку гравці не могли вийти з ліфта під час деяких місій.

Виправлено помилку, коли швидка подорож блокувалася, якщо збереження було зроблено після виходу з машини Ріда.

Вирішено проблему, через яку стіна перекривала шлях до шатла, коли ви несли Соловію.

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Попри зосередженість на цих нових проектах, CD Projekt показали, що вони все ще піклуються про віддану фанатську базу гравців Cyberpunk 2077. Наразі гра розійшлася вражаючим накладом 30 мільйонів копій по всьому світу, а доповнення Phantom Liberty придбали понад 8 мільйонів копій.

Хоча Cyberpunk 2077 Update 2.2 не приносить режиму "Нова гра+" або підтримки PlayStation 5 Pro, воно додає значний список поліпшень, завдяки яким гра відчувається більш живою. Підтримка Cyberpunk 2077 з боку CD Projekt, навіть коли компанія переключилася на інші проєкти, стала для фанатів приємною несподіванкою, яку вони зустріли з вдячністю, щонайменше під час стріму з анонсом оновлення 2.2.