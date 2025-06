Главной звездой июльской подборки стала фэнтезийная action-RPG Diablo IV для PS4 и PS5 от Blizzard Entertainment, которая вышла в 2023 году, рассказывает 24 Канал.

Эта игра, погружающая игроков в темный мир борьбы с демоническими силами, безусловно, привлечет внимание многих подписчиков. Вместе с ней в линейку вошли еще два проекта:

Jusant для PS5 – приключенческая игра о скалолазании от французской студии Don't Nod, известной по играм Life is Strange и Vampyr. Этот проект предлагает уникальный медитативный опыт с акцентом на исследование.

The King of Fighters XV для PS4 и PS5 – файтинг от SNK Corporation, который порадует поклонников жанра динамичными боями и разнообразными персонажами.

Эта раздача продлится с 1 июля до 4 августа 2025 года. Подписчики всех тарифных планов PlayStation Plus – Essential, Extra и Premium (в некоторых регионах, например в Украине, известен как Deluxe) – смогут добавить перечисленные игры в свою библиотеку.

До 30 июня еще есть возможность добавить в свои библиотеки июньские проекты: психологический хоррор с элементами выживания Alone in the Dark (PS5), экшен про граффити Bomb Rush Cyberfunk (PS4, PS5) и баскетбольный симулятор (PS4 PS5) и баскетбольный симулятор NBA 2K25 (PS4, PS5).

Празднование 15-летия PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment также объявила, что 29 июня PlayStation Plus будет отмечать свое 15-летие. В честь этого события компания подготовила несколько праздничных мероприятий в течение следующего месяца. Среди них:

Бесплатный мультиплеерный уикенд с 28 по 29 июня, который позволит всем пользователям PlayStation насладиться онлайн-играми без подписки.

Специальная распродажа для подписчиков PS Plus с 27 по 29 июня, где можно будет приобрести игры со скидками.

Серия соревновательных игровых турниров, которые начнутся 28 июня, для любителей киберспорта и соревнований.

Дополнительные сюрпризы, о которых Sony обещает рассказать позже.

Что касается других новостей от Sony, то студия Bungie отложила релиз Marathon из-за критики фанатов. Разработчики планируют улучшить элементы игры, такие как выживание, визуальные эффекты и социальный аспект, чтобы соответствовать ожиданиям фанатов.