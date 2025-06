Головною зіркою липневої добірки стала фентезійна action-RPG Diablo IV для PS4 і PS5 від Blizzard Entertainment, яка вийшла у 2023 році, розповідає 24 Канал.

Ця гра, що занурює гравців у темний світ боротьби з демонічними силами, безумовно, приверне увагу багатьох підписників. Разом із нею до лінійки увійшли ще два проєкти:

Jusant для PS5 – пригодницька гра про скелелазіння від французької студії Don't Nod, відомої за іграми Life is Strange і Vampyr. Цей проєкт пропонує унікальний медитативний досвід з акцентом на дослідження.

The King of Fighters XV для PS4 і PS5 – файтинг від SNK Corporation, який порадує шанувальників жанру динамічними боями та різноманітними персонажами.

Ця роздача триватиме з 1 липня до 4 серпня 2025 року. Підписники всіх тарифних планів PlayStation Plus – Essential, Extra та Premium (у деяких регіонах, наприклад в Україні, відомий як Deluxe) – зможуть додати перелічені ігри до своєї бібліотеки.

До 30 червня ще є можливість додати до своїх бібліотек червневі проєкти: психологічний горор з елементами виживання Alone in the Dark (PS5), екшен про графіті Bomb Rush Cyberfunk (PS4, PS5) та баскетбольний симулятор NBA 2K25 (PS4, PS5).

Святкування 15-річчя PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment також оголосила, що 29 червня PlayStation Plus відзначатиме своє 15-річчя. На честь цієї події компанія підготувала кілька святкових заходів протягом наступного місяця. Серед них:

Безкоштовний мультиплеєрний вікенд із 28 по 29 червня, який дозволить усім користувачам PlayStation насолодитися онлайн-іграми без підписки.

Спеціальний розпродаж для підписників PS Plus із 27 по 29 червня, де можна буде придбати ігри зі знижками.

Серія змагальних ігрових турнірів, які розпочнуться 28 червня, для любителів кіберспорту та змагань.

Додаткові сюрпризи, про які Sony обіцяє розповісти згодом.

Щодо інших новин від Sony, то студія Bungie відклала реліз Marathon через критику фанатів. Розробники планують покращити елементи гри, такі як виживання, візуальні ефекти та соціальний аспект, щоб відповідати очікуванням фанатів.