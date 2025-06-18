Bungie також обіцяє використати цей час, щоб зробити гру такою, якою ми всі хочемо її бачити, розповідає 24 Канал.

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Чому реліз Marathon перенесли?

Ще у квітні 2025 року Bungie оголосила дату виходу Marathon – 23 вересня 2025 року на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X та S, разом із демонстрацією геймплею. Проте після закритої альфа-версії гравці висловили чимало зауважень, а скандал із витоком художніх матеріалів лише підлив масла у вогонь.

Більшість розробників Marathon дізналися про перенесення релізу одночасно з усіма нами, що свідчить про несподіваність цього рішення навіть усередині студії.

Що поліпшуватиме Bungie?

Протягом наступних кількох місяців Bungie продовжить тестування Marathon у закритому форматі, зосередившись на ключових аспектах, які потребують доопрацювання. Ось що вони планують покращити:

Елементи виживання : більш складні та захоплюючі сутички з ШІ, інтенсивніші битви та більші нагороди за завершення забігів. Це має зробити гру більш напруженою та винагороджуючою.

: більш складні та захоплюючі сутички з ШІ, інтенсивніші битви та більші нагороди за завершення забігів. Це має зробити гру більш напруженою та винагороджуючою. Всесвіт Marathon : покращена якість зображення, більше інтерактивних елементів, розповідь через оточення та темніша атмосфера у стилі оригінальної трилогії. Фанати старої школи, це для вас!

: покращена якість зображення, більше інтерактивних елементів, розповідь через оточення та темніша атмосфера у стилі оригінальної трилогії. Фанати старої школи, це для вас! Соціальний аспект: покращений досвід у одиночному та парному режимах, а також просторовий/позиційний чат (proximity chat), який додасть імерсії у взаємодію з іншими гравцями.

Дякуємо ще раз за ваше терпіння і, що важливіше, за ваш ентузіазм. Ваші постійні відгуки допоможуть нам зробити Marathon неймовірним ігровим досвідом, яким, ми знаємо, він може бути,

– написали Bungie у своїй заяві.

Що таке Marathon?

Для тих, хто ще не в курсі, Marathon – це науково-фантастичний PvP-шутер, у якому гравці візьмуть на себе роль кібернетичних найманців, що досліджують покинуту колонію на Тау Цеті IV. Розробники обіцяють небезпечний світ, різноманітний геймплей, "тонни луту", зброю та обладнання. Це мало б бути поверненням до коренів Bungie, адже оригінальна трилогія Marathon у 90-х роках стала культовою, і фанати сподіваються на відродження тієї самої магії.

Трейлер Marathon – дивіться відео:

Чесно кажучи, наврядчи когось здивувало перенесенням релізу Marathon. Закрита альфа показала, що гра має величезний потенціал, але сирість у багатьох аспектах була надто очевидною. Сутички здавалися млявими, а атмосфера, хоча й інтригуюча, не завжди передавала ту похмуру напругу, яку, наприклад, демонструвала анімаційна короткометражка за мотивами гри.

Marathon анімаційна короткометражка – дивіться відео:

Якщо Bungie вдасться реалізувати все задумане без технічних глюків, гра справді може стати чимось особливим. Але чи встигнуть вони все відшліфувати до нової дати релізу? Час покаже. А поки я тримаю кулаки, щоб Marathon стала гідним спадкоємцем своєї легендарної назви.