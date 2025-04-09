Журналіст видання Insider Gaming Том Гендерсон, відомий достовірними витоками, опублікував у своєму мікроблозі натяк на запланований реліз Marathon, розповідає 24 Канал.

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Сказав своїй дружині, що пізніше цього року серйозно візьмуся за Marathon і вона записала мене в спортзал,

– написав Гендерсон.

У коментарях він уточнив, що йдеться саме про реліз гри у 2025 році.

Ще восени 2023 року джерела Bloomberg повідомляли про плани Bungie випустити Marathon упродовж 2025 року. Відтоді припускалося, що плани могли змінитися, однак нові слова інсайдера підтверджують початкову інформацію.

Ймовірно, офіційне оголошення дати виходу відбудеться під час нещодавно анонсованої демонстрації геймплею Marathon, яка запланована на 12 квітня. Презентація транслюватиметься на YouTube, Twitch і TikTok.

Після показу блогери й журналісти поділяться враженнями від ознайомлення з попередньою версією гри, а також очікується анонс "досить масштабного" закритого альфа-тестування.

Marathon розробляється для PC (Steam), PS5, Xbox Series X і S. У грі обіцяють небезпечний світ, напружений геймплей, що змінюється залежно від вибору класу, багато здобичі, зброї та екіпірування.

А тим часом гравці Star Citizen задонатили на гру вже понад 800 мільйонів доларів з 2012 року, відколи проєкт з'явився на кікстартері.