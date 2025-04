Все більше журналістів та інсайдерів з посиланням на власні джерела стверджують, що ремейк Oblivion може бути випущено будь-якої миті без анонсу, розповідає 24 Канал. При цьому точної дати ніхто не називає, однак той же Джефф Ґрабб стверджує, що це може відбутися в будь-який момент в межах квітня.

Раніше інсайдер Nate the Hate та портал Video Games Chronicle повідомляли, що анонс і реліз ремейку The Elder Scrolls IV: Oblivion можуть відбутися одночасно вже у квітні, імовірно, в другій його половині. Nate the Hate уточнив це у своєму мікроблозі.

За наявною інформацією, оновлена версія Oblivion розробляється студією Virtuos на рушії Unreal Engine 5, що відповідає за графіку, тоді як ігрова механіка та фізика залишаються на базі оригінального рушія Gamebryo.

Раніше повідомлялося, що ремейк отримає глибоке оновлення щонайменше шести систем, серед яких:

блокування ударів,

витривалість,

стелс,

стрільба з лука,

реакція на пошкодження,

користувацький інтерфейс.

The Elder Scrolls IV: Oblivion уперше вийшла 20 березня 2006 року на ПК та Xbox 360, здобувши культовий статус серед шанувальників жанру RPG. Окрім офіційного ремейку, на 2025 рік також заплановано неофіційний проєкт Skyblivion — мод на рушії Skyrim.