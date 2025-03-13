Раніше відомий інсайдер Nate the Hate (також відомий як NateDrake) заявляв, що оновлений Oblivion вийде в червні 2025 року. Водночас старший редактор The Verge Том Воррен зазначав, що реліз очікується пізньою весною або на початку літа, розповідає 24 Канал.

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Тепер Nate the Hate стверджує, що гра може вийти ще до червня. У відповідь на питання користувача, Nate the Hate уточнив, що анонс заплановано на березень або квітень.

А за даними джерел порталу Video Games Chronicle, реліз відбудеться вже у квітні.

Щодо офіційного анонсу, то, за інформацією Nate the Hate та Video Games Chronicle, презентація ремейку може відбутися вже у найближчі тижні.

Що відомо про ремейк

Раніше повідомлялося, що оновлену версію The Elder Scrolls IV: Oblivion розробляє студія Virtuos. Ремейк використовує рушій Unreal Engine 5 для нової графіки, тоді як оригінальний движок Gamebryo відповідає за геймплей і фізику.

За даними MP1st, ремейк отримає покращення в щонайменше шести ігрових системах:

блокування ударів

витривалість

стелс-механіка

стрільба з лука

система отримання ушкоджень

оновлений інтерфейс

А тим часом стали відомі деякі деталі The Elder Scrolls VI. Події гри розгортатимуться у провінціях Хаммерфелл та Хай-Рок. Карта включатиме 12 або 13 великих міст, морські битви, та повернення драконів. Гра отримає нову систему розвитку персонажа, будівництво фортець, а також можливість досліджувати морські та підводні простори.

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До річниці оригіналу?

The Elder Scrolls IV: Oblivion дебютувала 20 березня 2006 року на PC та Xbox 360. Це означає, що за тиждень гра відзначатиме 19-ту річницю. Є ймовірність, що анонс ремейку приурочать саме до цієї дати.