За інформацією "надійного" джерела eXtas1s, дія The Elder Scrolls VI розгортатиметься у провінціях Хаммерфелл та Хай-Рок, розповідає 24 Канал, розташованих у північно-західній частині Тамріеля.

А тим часом Фанат Bethesda вирахував дату релізу The Elder Scrolls 6

Крім того, гра отримає механіку будівництва кораблів та морських битв, на що розробників надихнув досвід роботи над космічною RPG Starfield.

Інсайдер також повідомив, що світ The Elder Scrolls VI включатиме:

12 або 13 великих міст,

можливість досліджувати морські та підводні простори,

та відвідувати острови за межами основного материка.

Очікується повернення драконів, нова система розвитку персонажа та більш плавний ігровий процес у порівнянні зі Starfield. Крім того, у грі буде реалізовано будівництво фортець і поселень – це стане еволюцією аналогічної механіки з Fallout 4.

Можливий анонс та аукціон

Щодо термінів виходу The Elder Scrolls VI, інсайдер не надав конкретної інформації. Проте він натякнув, що гра може бути показана вже в червні, разом із чутками про ремейк або ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion.

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Нагадаємо, The Elder Scrolls VI була анонсована на E3 2018 і знаходиться в активній розробці протягом останніх півтора року. Тим часом Bethesda виставила на благодійний аукціон можливість увічнити своє ім'я у грі – наразі ставка вже досягла 42,3 тисячі доларів.