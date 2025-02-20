Кмітливий фанат TES поділився у мережі теорією, яка, на його думку, розкриває дату релізу наступниці Skyrim, інформує 24 Канал.

До теми Bethesda здивує всіх анонсом ремейку культової гри – він відбудеться вже в січні

Аукціон є фундаментом теорії

Нещодавно Bethesda оголосила про акцію, яка дає фанатам TES змогу потрапити в майбутню гру в якості NPC.

Аналогічна активність проводилася і в часи розробки Starfield, що наштовхнуло одного геймера на цікаву думку.

Користувач Reddit під ніком FartingSlowly, порахував, що з моменту оголошення конкурсу для космічної RPG і до її релізу пройшло 2,5 роки. Потім він "екстраполював" це знання на The Elder Scrolls 6 і дійшов висновків, що гра має вийти 27 вересня 2027 року.

Звісно, правдивість цієї теорії є вельми сумнівною, особливо з огляду на те, що Starfield зазнавав кількох перенесень.

Одначе, разом з тим вона дозволяє бодай припустити який наразі прогрес в розробці TES 6.