Bethesda оголосила про "тихий" аукціон на якому розігрується можливість увіковічити себе в майбутній грі відомої студії, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку компанії в X.

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Гроші підуть на благодійність

The Elder Scrolls 6 була анонсована ще у далекому 2018 році на виставці E3. Попри це, довгоочікуваний проєкт досі немає дати релізу чи бодай якихось деталей щодо сюжету або ігрового процесу.

Одначе, Bethesda оголосила в соцмережі X про дивовижну можливість, яка точно зацікавить фанатів культової серії.

Розробники TES 6 об'єдналися з відомою благодійною фундацією Make-A-Wish аби провести цікавий аукціон. Його переможець назавжди залишиться в історії майбутньої RPG, ставши одним з неігрових персонажів.

Торги розпочалися зі ставки в 1 тисячу вічнозелених, а на момент написання матеріалу вона становить вже 10 450 доларів США.

Єдиний анонс гри – перегляньте відео

Хоча Bethesda не розкривають подробиць про історію персонажа чи його роль у грі, така можливість безумовно є унікальною, тож боротьба за цей лот буде дуже запеклою.