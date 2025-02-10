IEM Katowice 2025 вкотре підтвердив статус одного з найкращих турнірів з Counter-Strike, подарувавши шанувальникам кіберспорту цілу плеяду видовищних епізодів. Про найкращі з них, розповість 24 Канал.

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Шалений "врив" від NiKo

Хоча результат Катовіце важко назвати вдалим для Falcons, але вони полишили польську арену не без позитивних моментів.

Зокрема, форму почав набирати головний виконавець оновленого складу – Нікола Ковач, який у Stage 2 на мапі Inferno видав просто блискучий хайлайт, вразивши EF грою в обороні.

Блискучий ретейк через дим – дивіться відео

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Шосте чуття ZywOo

Ніхто давно не сумнівається у майстерності Матьє Ербо, але головна зірка Vitality продовжує дивувати фанатів кіберспорту.

Цього разу на Nuke проти 3DMAX, француз продемонстрував справжні екстрасенсорні здібності, буквально відчувши опонента спиною.

Шалена "чуйка" Ербо – перегляньте ролик

Ідеальний прийом B від Ваховського та Лекавічуса

Опорники точки B "народжених перемагати" показали настільки ідеальний раунд на Dust 2, що хоч додавай у підручники.

Злагоджена робота – дивіться ролик

Монгольський ніндзя

19-річний Techno продемонстрував на Nuke справжні чудеса монгольського ніндзюцу, знешкодивши бомбу просто під носом Team Liquid.

Кумедний момент, що коштував раунду – дивіться ролик

Шалений постріл woxic

Турецький снайпер woxic став одним з головних відкриттів турніру, а його колекція хайлайтів поповнилася видовищними моментами.

Одним з таких став дивовижний простріл на Dust 2, який порядком потішив публіку та коментаторів.

Диво-постріл від турка – дивіться відео

Перша зустріч зі старими друзями

Не дуже видовищний, але вельми чутливий момент стався перед матчем G2 проти Falcons, адже Ніко Ковач, який провів довгих 5 років в лавах "самураїв", вперше зустрівся з колишніми тіммейтами по іншу сторону барикад.

Теплі обійми Ковача та G2 – перегляньте ролик

Вулична магія від bLitz

Ще трошки чудес з монгольських степів продемонстрував на серверах Катовіце інший гравець The Mongolz – bLitz.

Озброєний MP9 молодик впевнено "закрив" вулицю на Nuke, створивши один з найвидовищніших "ейсів" турніру.

5 суперників не проблема для bLitz – дивіться відео

17-річний PR показує перспективу

Молодий ріфлер колективу Gamer Legion точно привернув до себе увагу більш іменитих команд, адже іноді його було просто не зупинити. Як-от на Mirage проти Astralis, де він шокував глядачів та суперників власними навичками стрільби з пістолета.

Перспективний PR "виносить" Astralis – перегляньте відео

Відомий мем з вуст Фіна Андерсена

Режисери виснажливого поєдинку FaZe проти Eternal Fire дали глядачам можливість трішки підслухати командні розмови підопічних Фіна Андерсена і завдяки цьому ми стали свідками напрочуд кумедного моменту.

Легендарний капітан налаштовував тіммейтів на раунд та використав популярний у мережі мем.

ABSOLUTE CINEMA від Андерсена – перегляньте ролик

Ідеальне терпіння

Ідеальний приклад того, що терпіння іноді винагороджується показав уже згаданий нами bLitz у матчі проти NAVI.

Зачаївшись у центрі мапи Ancient, кіберспортсмен The Mongolz побачив спини одразу трьох суперників та філігранно розібрався з ними, забезпечивши перемогу в раунді своїй команді.

Чудовий таймінг та ідеальна стрільба – дивіться ролик

"Професор" за роботою

Які шанси на "ретейк" точки A на мапі Nuke, коли снайпер залишився 1 проти 3? Виходить, що досить великі, якщо цей снайпер Broky.

Дивовижний клатч від снайпера FaZe – дивіться ролик

Інколи однієї кулі достатньо

Wicadia вразив суперників підібравши АК-47 з 1 набоєм в магазині, але цього йому виявилося достатньо, аби зупинити атаку The Mongolz.

Вдалий постріл – перегляньте відео

"Звір, загнаний в кут"

TS загнали Ваховського в кут при атаці на точку B на Mirage, але Валерію не звикати працювати в складних умовах.

Кіберспортсмен без проблем розібрався з опонентами та виборов важливий для команди раунд, хоча це й не допомогло NAVI здобути таку бажану перемогу на мапі.

Магія Ваховського – дивіться відео

Тріумфальна мить

Хоча фінал події вийшов, як то кажуть, практично "в одні ворота", мить тріумфу Team Vitality все одно несе в собі неймовірний заряд емоцій.

Переможний раунд – дивіться ролик