IEM Katowice 2025 в очередной раз подтвердил статус одного из лучших турниров по Counter-Strike, подарив поклонникам киберспорта целую плеяду зрелищных эпизодов. О лучших из них, расскажет 24 Канал.

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Безумный "врыв" от NiKo

Хотя результат Катовице трудно назвать удачным для Falcons, но они покинули польскую арену не без положительных моментов.

В частности, форму начал набирать главный исполнитель обновленного состава – Никола Ковач, который в Stage 2 на карте Inferno выдал просто блестящий хайлайт, поразив EF игрой в обороне.

Блестящий ретейк через дым – смотрите видео

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Шестое чувство ZywOo

Никто давно не сомневается в мастерстве Матье Эрбо, но главная звезда Vitality продолжает удивлять фанатов киберспорта.

На этот раз на Nuke против 3DMAX, француз продемонстрировал настоящие экстрасенсорные способности, буквально почувствовав оппонента спиной.

Безумная "чуйка" Эрбо – посмотрите ролик

Идеальный прием B от Ваховского и Лекавичуса

Опорники точки B "рожденных побеждать" показали настолько идеальный раунд на Dust 2, что хоть добавляй в учебники.

Слаженная работа – смотрите ролик

Монгольский ниндзя

19-летний Techno продемонстрировал на Nuke настоящие чудеса монгольского ниндзюцу, обезвредив бомбу прямо под носом Team Liquid.

Забавный момент, стоивший раунда – смотрите ролик

Безумный выстрел woxic

Турецкий снайпер woxic стал одним из главных открытий турнира, а его коллекция хайлайтов пополнилась зрелищными моментами.

Одним из таких стал удивительный прострел на Dust 2, который порядком порадовал публику и комментаторов.

Чудо-выстрел от турка – смотрите видео

Первая встреча со старыми друзьями

Не очень зрелищный, но весьма чувствительный момент произошел перед матчем G2 против Falcons, ведь Нико Ковач, который провел долгих 5 лет в рядах "самураев", впервые встретился с бывшими тиммейтами по другую сторону баррикад.

Теплые объятия Ковача и G2 – посмотрите ролик

Уличная магия от bLitz

Еще немножко чудес из монгольских степей продемонстрировал на серверах Катовице другой игрок The Mongolz – bLitz.

Вооруженный MP9 молодой человек уверенно "закрыл" улицу на Nuke, создав один из самых зрелищных "эйсов" турнира.

5 соперников не проблема для bLitz – смотрите видео

17-летний PR показывает перспективу

Молодой рифлер коллектива Gamer Legion точно привлек к себе внимание более именитых команд, ведь иногда его было просто не остановить. Например, на Mirage против Astralis, где он шокировал зрителей и соперников собственными навыками стрельбы из пистолета.

Перспективный PR "выносит" Astralis – посмотрите видео

Известный мем из уст Фина Андерсена

Режиссеры изнурительного поединка FaZe против Eternal Fire дали зрителям возможность немного подслушать командные разговоры подопечных Фина Андерсена и благодаря этому мы стали свидетелями удивительно забавного момента.

Легендарный капитан настраивал тиммейтов на раунд и использовал популярный в сети мем.

ABSOLUTE CINEMA от Андерсена – посмотрите ролик

Идеальное терпение

Идеальный пример того, что терпение иногда вознаграждается показал уже упомянутый нами bLitz в матче против NAVI.

Затаившись в центре карты Ancient, киберспортсмен The Mongolz увидел спины сразу трех соперников и филигранно разобрался с ними, обеспечив победу в раунде своей команде.

Замечательный тайминг и идеальная стрельба – смотрите ролик

"Профессор" за работой

Какие шансы на "ретейк" точки A на карте Nuke, когда снайпер остался 1 против 3? Получается, что довольно большие, если этот снайпер Broky.

Удивительный клатч от снайпера FaZe – смотрите ролик

Иногда одной пули достаточно

Wicadia поразил соперников подобрав АК-47 с 1 патроном в магазине, но этого ему оказалось достаточно, чтобы остановить атаку The Mongolz.

Удачный выстрел – посмотрите видео

"Зверь, загнан в угол"

TS загнали Ваховского в угол при атаке на точку B на Mirage, но Валерию не привыкать работать в сложных условиях.

Киберспортсмен без проблем разобрался с оппонентами и завоевал важный для команды раунд, хотя это и не помогло NAVI получить такую желанную победу на карте.

Магия Ваховского – смотрите видео

Триумфальный момент

Хотя финал события получился, как говорится, практически "в одни ворота", миг триумфа Team Vitality все равно несет в себе невероятный заряд эмоций.

Победный раунд – смотрите ролик смотрите ролик