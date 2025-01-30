Сегодня 24 Канал рассказывает о знаменитостях, которые стали частью киберспортивной революции, а также о тех, кто таким образом помогает Украине.
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Майкл Джордан
Майкл Джордан / Фото Myles Cullen/Wikipedia
Легенда баскетбола Майкл Джордан еще в 2018 году инвестировал 26 миллионов долларов в стартап aXiomatic Gaming, владеющий командой Team Liquid – одной из самых дорогих в мире. Интересно, что среди инвесторов компании также есть еще один выдающийся баскетболист – Мэджик Джонсон.
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Роналдо
Роналдо / Фото Sportgraphic/Britannica
Знаменитый бразильский футболист Роналдо в 2017 году приобрел половину киберспортивного клуба CNB e-Sports Club вместе с известным покерным игроком Андре Аккари.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм / Фото Downing Street/Flickr
Футбольный идол Дэвид Бекхэм в 2020 году стал совладельцем Guild Esports. Эта киберспортивная организация, которая занимается развитием команд в популярных играх, таких как Fortnite, FIFA и Valorant, сразу привлекла внимание мировых медиа благодаря знаменитому имени Бекхэма.
Его участие не только усилило престиж Guild Esports, но и помогло привлечь инвестиции и расширить границы киберспортивной культуры.
Как посол доброй воли UNICEF, Дэвид и его жена Виктория активно помогают украинцам, пострадавшим из-за войны. В рамках сотрудничества с UNICEF супруги пожертвовали 1 миллион фунтов стерлингов для поддержки детей Украины.
Дрейк
Дрейк / Фото The Come Up Show/Flickr
Канадский рэпер Дрейк является совладельцем команды 100 Thieves, которую основал бывший игрок в Call of Duty Мэтт "Nadeshot" Хааг (Matt "Nadeshot" Haag).
На этом интерес Дрейка к киберспорту не остановился, поскольку он также решил инвестировать в Players' Lounge – стартап, который позволяет игрокам соревноваться между собой за денежные призы.
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер / Фото Steve Hall/Flickr
Голливудский актер Эштон Кутчер еще в 2015 году стал первым инвестором платформы Unikrn, где фанаты киберспорта могут делать ставки на профессиональные матчи.
Не так давно Эштон и его жена, актриса Мила Кунис, решили пожертвовать 3 миллиона долларов на гуманитарные нужды Украины. В общем они собрали 34 миллиона долларов на нужды украинцев.
Уилл Смит
Уилл Смит / Фото Gage Skidmore/Flickr
Звезда Голливуда Уилл Смит вместе с японским футболистом Кейсуке Хондой инвестировали 46 миллионов долларов в глобальную киберспортивную организацию Gen.G.
Кстати, среди инвесторов Gen.G также двукратный чемпион NBA Крис Бош.
Майк Тайсон
Майк Тайсон / Фото Eva Rinaldi/Flickr
Легендарный боксер Майк Тайсон в 2019 году инвестировал в профессиональную команду Fade 2 Karma и даже принял участие в игре Hearthstone вместе с игроками этой команды.
Известно, что он заинтересовался этим проектом благодаря своему сыну и поручил инвестиционной команде найти идеальный вариант. Фортуна улыбнулась Fade 2 Karma, которые стали счастливыми победителями.
Александр Усик
Александр Усик / Фото Getty Images
Украинский боксер Александр Усик также не остался в стороне от киберспорта. В 2020 году он вместе с партнерами WePlay Esports создал лигу файтинговых игр – WePlay Ultimate Fighting League. Турниры проводились по дисциплинам Mortal Kombat 11, SOULCALIBUR VI и Tekken 7.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович / Фото Getty Images
Шведский футболист Златан Ибрагимович вложил 12 миллионов долларов в платформу Challengermode, которая создана для проведения киберспортивных турниров и монетизации контента.
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Инвестиции в киберспорт не только помогают знаменитостям расширять свои бизнес-горизонты, но и стимулируют развитие индустрии. Благодаря их поддержке виртуальные баталии становятся еще популярнее, а молодые таланты получают новые возможности для самореализации.