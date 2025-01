Сегодня 24 Канал рассказывает о знаменитостях, которые стали частью киберспортивной революции, а также о тех, кто таким образом помогает Украине.

Майкл Джордан

Майкл Джордан / Фото Myles Cullen/Wikipedia

Легенда баскетбола Майкл Джордан еще в 2018 году инвестировал 26 миллионов долларов в стартап aXiomatic Gaming, владеющий командой Team Liquid – одной из самых дорогих в мире. Интересно, что среди инвесторов компании также есть еще один выдающийся баскетболист – Мэджик Джонсон.

Роналдо



Роналдо / Фото Sportgraphic/Britannica

Знаменитый бразильский футболист Роналдо в 2017 году приобрел половину киберспортивного клуба CNB e-Sports Club вместе с известным покерным игроком Андре Аккари.

Дэвид Бекхэм



Дэвид Бекхэм / Фото Downing Street/Flickr

Футбольный идол Дэвид Бекхэм в 2020 году стал совладельцем Guild Esports. Эта киберспортивная организация, которая занимается развитием команд в популярных играх, таких как Fortnite, FIFA и Valorant, сразу привлекла внимание мировых медиа благодаря знаменитому имени Бекхэма.

Его участие не только усилило престиж Guild Esports, но и помогло привлечь инвестиции и расширить границы киберспортивной культуры.

Как посол доброй воли UNICEF, Дэвид и его жена Виктория активно помогают украинцам, пострадавшим из-за войны. В рамках сотрудничества с UNICEF супруги пожертвовали 1 миллион фунтов стерлингов для поддержки детей Украины.

Дрейк



Дрейк / Фото The Come Up Show/Flickr

Канадский рэпер Дрейк является совладельцем команды 100 Thieves, которую основал бывший игрок в Call of Duty Мэтт "Nadeshot" Хааг (Matt "Nadeshot" Haag).

На этом интерес Дрейка к киберспорту не остановился, поскольку он также решил инвестировать в Players' Lounge – стартап, который позволяет игрокам соревноваться между собой за денежные призы.

Эштон Кутчер



Эштон Кутчер / Фото Steve Hall/Flickr

Голливудский актер Эштон Кутчер еще в 2015 году стал первым инвестором платформы Unikrn, где фанаты киберспорта могут делать ставки на профессиональные матчи.

Не так давно Эштон и его жена, актриса Мила Кунис, решили пожертвовать 3 миллиона долларов на гуманитарные нужды Украины. В общем они собрали 34 миллиона долларов на нужды украинцев.

Уилл Смит



Уилл Смит / Фото Gage Skidmore/Flickr

Звезда Голливуда Уилл Смит вместе с японским футболистом Кейсуке Хондой инвестировали 46 миллионов долларов в глобальную киберспортивную организацию Gen.G.

Кстати, среди инвесторов Gen.G также двукратный чемпион NBA Крис Бош.

Майк Тайсон



Майк Тайсон / Фото Eva Rinaldi/Flickr

Легендарный боксер Майк Тайсон в 2019 году инвестировал в профессиональную команду Fade 2 Karma и даже принял участие в игре Hearthstone вместе с игроками этой команды.

Известно, что он заинтересовался этим проектом благодаря своему сыну и поручил инвестиционной команде найти идеальный вариант. Фортуна улыбнулась Fade 2 Karma, которые стали счастливыми победителями.

Александр Усик



Александр Усик / Фото Getty Images

Украинский боксер Александр Усик также не остался в стороне от киберспорта. В 2020 году он вместе с партнерами WePlay Esports создал лигу файтинговых игр – WePlay Ultimate Fighting League. Турниры проводились по дисциплинам Mortal Kombat 11, SOULCALIBUR VI и Tekken 7.

Златан Ибрагимович



Златан Ибрагимович / Фото Getty Images

Шведский футболист Златан Ибрагимович вложил 12 миллионов долларов в платформу Challengermode, которая создана для проведения киберспортивных турниров и монетизации контента.

Инвестиции в киберспорт не только помогают знаменитостям расширять свои бизнес-горизонты, но и стимулируют развитие индустрии. Благодаря их поддержке виртуальные баталии становятся еще популярнее, а молодые таланты получают новые возможности для самореализации.