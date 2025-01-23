Что случилось

Команда была дисквалифицирована с турнира за использование ошибки игрового предмета Smoke of Deceit. Поскольку NAVI Junior играли против AVULUS, то освободившееся место займет эта команда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Злоупотребление багом можно увидеть в матче, который прошел в финале отборочных соревнований. Мошенничество видно при просмотре игры с точки зрения Станислава Riddys Митрошкина, игрока украинской команды, который играл за Lich. Он использовал ошибку против вражеского Lion, а также против Pugna. Баг заключался в том, что даже в невидимости для игрока был видим инвентарь врага и процесс его изменения, чего быть не должно. Таким образом NAVI Junior знали, когда соперники используют Smoke of Deceit и реагировали на это соответствующим образом.

Сообщается, что Riddys также использовал этот баг в других матчах, а не только в финальном.

Тренер Natus Vincere прокомментировал дисквалификацию

Тренер основного состава Natus Vincere по Dota 2 Виталий Sword_Art Петкин прокомментировал дисквалификацию NAVI Junior с ESL One Raleigh 2025. Своим мнением он поделился в соцсети X.

По словам Петкина, только организатор PGL ранее информировал участников о запрете на использование "дымового" бага. Однако в правилах многих турниров нет четкого определения того, что именно считается злоупотреблением этой механикой. Поэтому все решают уже постфактум, или это баг, или фича, говорит тренер.

Однако удачно он отмечает, что после турнира ESL в Бангкоке все участники "должны были понять, что этот турнирный оператор считает эту проблему багом", намекая на предыдущие инциденты.

Петкин говорит, что к AVULUS у него вопросов нет, ведь это их право подать апелляцию. Что касается NAVI Junior, то они "решили рискнуть и получили свое". По его словам, баг они "юзали не только против AVULUS".

Но больше всего вопросов к Valve. Уже год команды знают о фишке со Smoke и Бог знает сколько и кто ее использовал за это время в официальных матчах,

– завершил Виталий Петкин.

Турнир ESL One Raleigh 2025 будет проходить в США с 7 по 13 апреля с призовым фондом в миллион долларов, где победитель получит 300 000 долларов. В отборах также принимала участие команда Passion UA. Она не смогла добраться до финала отборов, поскольку проиграла Team Secret и Gaimin Gladiators.

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