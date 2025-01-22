Где и когда пройдет The International 2025

Чемпионат состоится с 11 по 14 сентября в Гамбурге, на арене Barclays. Именно здесь в свое время началась история The International, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление Valve.

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Битва вернулась туда, где все началось: Германия, место скромного дебюта The International на мировой сцене, где за ним лично наблюдали многие десятки людей. Теперь, четырнадцать лет спустя, The International возвращается в Германию, на гамбургскую Barclays Arena,

– пишут организаторы турнира.

В турнире традиционно примут участие команды, которые пройдут открытые и региональные отборочные турниры, а также некоторые получат прямые приглашения. В общем ожидается 16 участников.

Другие подробности обещают объявить позже.

Мы пока не знаем, каким будет призовой фонд и не узнаем как минимум до лета. Дело в том, что Valve формирует его на основе продаж Battle Pass или Compendium, которые открываются ближе к турниру. Пользователи фактически сами сбрасываются на призовые, покупая в магазине различные вещи, такие как скины для персонажей и курьеров, экраны загрузки, различные кричалки и смайлики и тому подобное.

Стоит отметить, что размеры призового фонда ежегодно уменьшаются, начиная с 2021 года, когда он составлял бешеные 40 миллионов долларов. В 2024 году команды разыгрывали уже относительно скромные 2 776 566 долларов. Предположительно, нынешнюю сумму следует ожидать примерно на том же уровне или даже немного меньшем.

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