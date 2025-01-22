Де й коли пройде The International 2025

Чемпіонат відбудеться з 11 по 14 вересня в Гамбурзі, на арені Barclays. Саме тут свого часу почалася історія The International, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення Valve.

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Битва повернулася туди, де все почалося: Німеччина, місце скромного дебюту The International на світовій сцені, де за ним особисто спостерігали багато десятків людей. Тепер, чотирнадцять років потому, The International повертається до Німеччини, на гамбурзьку Barclays Arena,

– пишуть організатори турніру.

У турнірі традиційно візьмуть участь команди, які пройдуть відкриті та регіональні відбіркові турніри, а також деякі отримають прямі запрошення. Загалом очікується 16 учасників.

Інші подробиці обіцяють оголосити пізніше.

Ми поки що не знаємо, яким буде призовий фонд і не дізнаємось як мінімум до літа. Річ у тім, що Valve формує його на основі продажів Battle Pass або Compendium, які відкриваються ближче до турніру. Користувачі фактично самі скидаються на призові, купуючи в магазині різноманітні речі, такі як скіни для персонажів та кур'єрів, екрани завантаження, різноманітні кричалки та смайлики тощо.

Варто зазначити, що розміри призового фонду щороку зменшуються, починаючи з 2021 року, коли він становив скажені 40 мільйонів доларів. У 2024 році команди розігрували вже відносно скромні 2 776 566 доларів. Імовірно, цьогорічну суму слід очікувати приблизно на тому ж рівні або навіть трохи меншому.

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