Що сталося

Команда була дискваліфікована з турніру за використання помилки ігрового предмета Smoke of Deceit. Оскільки NAVI Junior грали проти AVULUS, то звільнене місце займе ця команда, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Зловживання багом можна побачити в матчі, котрий пройшов у фіналі відбіркових змагань. Шахрайство видно при перегляді гри з погляду Станіслава Riddys Мітрошкіна, гравця української команди, який грав за Lich. Він використав помилку проти ворожого Lion, а також проти Pugna. Баг полягав у тому, що навіть у невидимості для гравця був видимий інвентар ворога і процес його зміни, чого бути не повинно. Таким чином NAVI Junior знали, коли суперники використовують Smoke of Deceit і реагували на це відповідним чином.

Повідомляється, що Riddys також використовував цей баг в інших матчах, а не лише у фінальному.

Тренер Natus Vincere прокоментував дискваліфікацію

Тренер основного складу Natus Vincere з Dota 2 Віталій Sword_Art Пєткін прокоментував дискваліфікацію NAVI Junior з ESL One Raleigh 2025. Своєю думкою він поділився в соцмережі X.

За словами Пєткіна, лише організатор PGL раніше інформував учасників про заборону на використання "димового" багу. Однак у правилах багатьох турнірів немає чіткого визначення того, що саме вважається зловживанням цією механікою. Тому всі вирішують уже постфактум, чи це баг, чи фіча, каже тренер.

Проте вдалі він зазначає, що після турніру ESL в Бангкоку всі учасники "повинні були зрозуміти, що цей турнірний оператор вважає цю проблему багом", натякаючи на попередні інциденти.

Пєткін каже, що до AVULUS у нього питань немає, адже це їхнє право подати апеляцію. Що стосується NAVI Junior, то вони "вирішили ризикнути й отримали своє". За його словами, баг вони "юзали не лише проти AVULUS".

Але найбільше питань до Valve. Уже рік команди знають про фішку зі Smoke і Бог зна скільки й хто її використовував за цей час в офіційних матчах,

– завершив Віталій Пєткін.

Турнір ESL One Raleigh 2025 проходитиме в США з 7 по 13 квітня з призовим фондом у мільйон доларів, де переможець отримає 300 000 доларів. У відборах також брала участь команда Passion UA. Вона не змогла добратися до фіналу відборів, оскільки програла Team Secret і Gaimin Gladiators.

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