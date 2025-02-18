Bethesda объявила о "тихом" аукционе на котором разыгрывается возможность увековечить себя в будущей игре известной студии, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу компании в X.

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Деньги пойдут на благотворительность

The Elder Scrolls 6 была анонсирована еще в далеком 2018 году на выставке E3. Несмотря на это, долгожданный проект до сих пор не имеет даты релиза или хотя бы каких-то деталей по сюжету или игровому процессу.

Однако, Bethesda объявила в соцсети X об удивительной возможности, которая точно заинтересует фанатов культовой серии.

Разработчики TES 6 объединились с известным благотворительным фондом Make-A-Wish, чтобы провести интересный аукцион. Его победитель навсегда останется в истории будущей RPG, став одним из неигровых персонажей.

Торги начались со ставки в 1 тысячу вечнозеленых, а на момент написания материала она составляет уже 10 450 долларов США.

Единственный анонс игры – посмотрите видео

Хотя Bethesda не раскрывают подробностей об истории персонажа или его роли в игре, такая возможность безусловно является уникальной, поэтому борьба за этот лот будет очень ожесточенной.