Bethesda проводить благочинний аукціон у якому розігрує купу призів та можливість зустрітися з легендою ігропрому – Тодом Говардом, задля створення персонажа для нової гри компанії. Деталі у матеріалі.

Bethesda продовжує тримати амбітний проєкт Starfield під завісою таємниці. Після анонсу розробники не обмовились жодним словом та не допустили витоку бодай кілобіту даних про нову гру. Проте все ж Bethesda Softworks готова пропустити фаната в залаштунки, давши йому можливість створити одного з персонажів для майбутньої гри, щоправда, для цього йому доведеться суттєво розщедритись.

Цікаво Американські можновладці хочуть заборонити відеогру GTA V: причина здивувала всіх

Понад два роки тому на виставці Е3 2018 компанія Bethesda Softworks анонсувала науково-фантастичну рольову гру Starfield. Попри те, що, за словами розробників, гра знаходиться в активній розробці ще з 2015 року, подробиць про неї обмаль. Проте єдиного тизера вистачило, щоб сформувати спільноту, що з нетерпінням очікує релізу.

Анонс гри Starfield

Попри те, що всі деталі гри тримаються в суворому секреті, Bethesda все ж готова поділитись інформацією про майбутній проєкт та навіть дозволити створити NPC тому фанатові, який не поскупиться задля цього на аукціоні. Саме так, Bethesda виставила незвичайний лот на аукціоні Make-A-Wish Mid-Atlantic Evening of Wishes.

Make-A-Wish – міжнародний благодійний фонд, що допомагає виконувати бажання смертельно хворим дітям.

Переможцеві лоту, розробники пропонують Xbox Series X, 16 ігор, які компанія випустила або розробила, а також можливість створити дизайн персонажа для таємничої Starfield. Щасливчик потрапить в команду Bethesda Game Studios і попрацює в парі з живою легендою ігропрому – Тоддом Говардом.

Опис лоту від Bethesda / зображення one.bidpal.net

Кожному подобається створювати своїх власних героїв в іграх, але небагато гравців можуть дійсно стати персонажем в самій грі. Переможець цього лота буде працювати разом із командою Bethesda Game Studios, а також виконавчим продюсером Тоддом Говардом, над створенням персонажа для гаряче очікуваної майбутньої гри Starfield, – йдеться в описі лота.

Швидше за все, саме переможець зможе дізнатися перші подробиці про проєкт. Адже поки що розробники розкрили тільки сетинг майбутньої гри, чого точно не достатньо для створення персонажа. Проте не слід надіятися на витік інформації від переможця, адже, скоріше за все, компанія зобов'яже його підписати документи про нерозголошення таємниць. Лот планують "пустити з молотка" 28 лютого, а на момент написання матеріалу ставка на нього сягає суми у $ 13 800.

Попри всю таємничість, якою оповита гра, один з відомих інсайдерів індустрії – Джефф Грабб у власному подкасті на YouTube поділився чутками про реліз проєкту, намічений ближче до кінця другої половини 2021 року. Також за його припущеннями незабаром Microsoft (які завершують купівлю студії) та власне Bethesda організують спільну конференцію на якій розкажуть більше про свої майбутні ігри, зокрема й про амбітну Starfield.